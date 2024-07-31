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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Çağdaş Atan: Rakibi ciddiye alacağız - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Rakibi ciddiye alacağız

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın San Marino temsilcisi La Fiorita ile deplasmanda karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir'in teknik direktör Çağdaş Atan, rakiplerini ciddiye alacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 23:54 Güncelleme: 31.07.2024 - 23:54
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        "Rakibi ciddiye alacağız"
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        RAMS Başakşehir'in teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın San Marino ekibi La Fiorita'ya konuk olacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

        "YARIN CİDDİYE ALACAĞIMIZ BİR MAÇ OLACAK"

        San Marino Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, ilk maçta çok büyük bir avantaj yakaladıklarını hatırlatarak, "İlk maçta farklı bir galibiyet aldık. Yarın yine çok ciddiye alacağımız bir maç oynayacağız. İlk karşılaşmadan önce 'Rakibin gücü itibariyle resmi maç olmasına rağmen bu müsabakayı hazırlık etabının devamı olarak görebiliriz.' diye söylemiştim. İlk maçın ardından böyle düşünmemiz doğru olmuş oldu. Yarın tekrar çok ciddiye alacağımız, çok fazla rotasyon yapmayacağımız, sezon hazırlığı niteliğinde bir maç oynayacağız." diye konuştu.

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        "OYUNCULARIMIZ, KONFERANS LİGİ'NDE OLMAYI ÇOK HAKEDİYOR"

        UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı hak ettiklerini kaydeden Atan, şunları kaydetti:

        "Ülke puanına katacağımız değerin de farkındayız. Elimizden geldiğince fazla galibiyet alıp Konferans Ligi'nin yeni düzeninde yer almak istiyoruz. Oyuncularımız bunu çok istiyorlar. Bence çok fazla da hak ediyorlar. Geçen sene göstermiş oldukları performans, bu sene hazırlık dönemindeki performans bunu hak ettiklerini, ne kadar çok istediklerini gösteriyor. Doğru planla sahada olmaya çalışacağız. Yine coşkulu oynamaya ve Başakşehir'in oyununu sahaya yansıtmaya çalışacağız."

        "YAPMAMIZ GEREKEN SAKİN VE MÜTEVAZİ OYNAMAK"

        Basın toplantısına katılan RAMS Başakşehirli oyuncu Leo Duarte ise "Geçen hafta iyi bir skor aldık. Yarınki maçta da yapmamız gereken sakin ve mütevazi oynayıp turu almak. Hedefimiz tur atlayıp ilerlemek ve ileri turlara gitmek." dedi.

        RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etmişti.

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