Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: “Maçın hakkı beraberlikti” - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: “Maçın hakkı beraberlikti”

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Samsunspor ile oynadıkları maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:40 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Maçın hakkı beraberlikti"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Y. Samsunspor deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrılan RAMS Başakşehir’de Teknik Direktör Çağdaş Atan karşılaşma sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Samsunspor deplasmanından aldıkları 1 puanı değerlendiren Çağdaş Atan, “Samsunspor bugün yeni hocasıyla, yeni bir anlayışla sahadaydı. 2 tane uzun santrforla direkt oyun oynamaya çalıştılar. Bardağın dolu taraftan bakarsak ilk yarıda dominant bir oyun oynadık. Birkaç şut yedik. Maç genelinde çok pozisyon vermedik ama ceza sahası çevresinden çok şut çektirdik. 6 maçta 4 kez deplasmanda maç oynadık. Şu anda 8 puanımız var. Bu Başakşehir standartları için yeterli değil. Daha fazlasını istiyoruz. Fiziksel olarak oyunculara yükleniyoruz. İkinci yarılarda oyundan düşüyoruz. Maçın hakkı beraberlikti. 2 iyi pozisyon kaçırdık. Samsunspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bu sezon ikinci kez Samsunspor ile karşılaşıyorum. Daha motive ve boşluk vermemeye çalışan bir takım vardı. Yeni hocayla ilk maçlar genelde sahaya olumlu yansır. Mücadele anlamında da üst düzey mücadele verdiler. Samsunspor 60-90 arası bizi biraz hırpaladı. Hoca değişikliğinin Samsunspor’a iyi yansıyacağını düşünüyorum. Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. 1-2 tartışmalı pozisyon vardı ama sahanın içinde kalmamız gerekiyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Süper Fener!
        Süper Fener!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Habertürk Anasayfa