Çağdaş Atan: “Maçın hakkı beraberlikti”

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Y. Samsunspor deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrılan RAMS Başakşehir’de Teknik Direktör Çağdaş Atan karşılaşma sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Samsunspor deplasmanından aldıkları 1 puanı değerlendiren Çağdaş Atan, “Samsunspor bugün yeni hocasıyla, yeni bir anlayışla sahadaydı. 2 tane uzun santrforla direkt oyun oynamaya çalıştılar. Bardağın dolu taraftan bakarsak ilk yarıda dominant bir oyun oynadık. Birkaç şut yedik. Maç genelinde çok pozisyon vermedik ama ceza sahası çevresinden çok şut çektirdik. 6 maçta 4 kez deplasmanda maç oynadık. Şu anda 8 puanımız var. Bu Başakşehir standartları için yeterli değil. Daha fazlasını istiyoruz. Fiziksel olarak oyunculara yükleniyoruz. İkinci yarılarda oyundan düşüyoruz. Maçın hakkı beraberlikti. 2 iyi pozisyon kaçırdık. Samsunspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bu sezon ikinci kez Samsunspor ile karşılaşıyorum. Daha motive ve boşluk vermemeye çalışan bir takım vardı. Yeni hocayla ilk maçlar genelde sahaya olumlu yansır. Mücadele anlamında da üst düzey mücadele verdiler. Samsunspor 60-90 arası bizi biraz hırpaladı. Hoca değişikliğinin Samsunspor’a iyi yansıyacağını düşünüyorum. Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. 1-2 tartışmalı pozisyon vardı ama sahanın içinde kalmamız gerekiyor” dedi.