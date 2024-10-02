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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Maçı kaybettik, oyunu kaybetmedik - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Maçı kaybettik, oyunu kaybetmedik

        UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, neredeyse tüm istatistiklerde önde olmalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 21:46 Güncelleme: 02.10.2024 - 21:46
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        "Maçı kaybettik, oyunu kaybetmedik"
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        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Rapid Wien'e 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "GOLÜ YEDİKTEN SONRA PANİK YAPTIK"

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Çağdaş Atan, "Rakipten daha fazla topla oynadığımız, şut attığımız, ikili mücadele kazandığımız bir maçı maalesef kaybettik. Maça harika bir giriş yaptık, maçı domine ettik. 20. dakikadan sonra rakip oyuna girdi. İlk 45 dakikanın tamamını kontrol altında tuttuk. Çok güzel bir gol yedik, sabırlı oynayarak çok güzel de bir gol attık. İçeriye beraberlikle girdik. Sabırlı hücum etmek, rakibi fazla dalgalandırmak ve oluşacak alanlara hücum etmeyi hedefledik ancak ikinci devre başında acele hücum etmeye çalıştık, bu anda topu kaybedip golü yedik. Golü yedikten sonra panik yaptık. Rakibe 60'a kadar geçiş fırsatları verdik, rakip bundan sona daha cesur oynamaya başladı. 60'tan 90'a kadar zorlamaya devam ettik, çok üretken olamadık. Son dakikada 1 puanı kurtarabilirdik. Sabırsız hücum ettik erken final pasları vermeye çalıştık. Sonucunda sahadan mağlubiyetle ayrıldık, rakibimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        "MAÇI KAYBETTİK, OYUNU KAYBETMEDİK"

        "Çok tempolu bir maç beklediğimi söylemiştim, toplu oyunda iki takımın da belirli planları var. Seviyemizin iyi bir yerde olduğunu gördük, sadece oyunun bazı bölümlerinde yeterli aklı koyamadık. Topu biraz daha hızlandırabilseydik, çok daha fazla yorulmalarını ve onlara geçişleri vermeme şansına sahip olabilirdik. Böyle güçlü bir takıma karşı daha fazla topa sahip olmak ve daha fazla şut atmak önemli. Bir değişim içindeyiz. Takımımızı fiziksel anlamda ileriye taşıyacak oyuncuları kadroya getirmemiz gerekiyor. Mevcut kadromuzla da hedefimiz ilk 8'e kalabilmek, bunu da yapabileceğimizi düşünüyorum. Bugün maçı kaybettik, oyunu kaybetmedik. Temel problemimiz çok erken hücum etmemizdi."

        "RAPİD WİEN İLK 8'İN EN CİDDİ ADAYLARINDAN BİRİ"

        Çağdaş Atan, "Rapid Wien, önce Trabzonspor'u sonra sizin takımınızı mağlup etti. Yenilmesi bu kadar zor bir takım mı?" sorusunu, "Temel problemimiz çok erken hücum etmemizdi. Rapid ilk 8'in en ciddi adaylarından biri. Trabzonspor'u da iki maçta çok iyi oynayarak geçtiler, Trabzonspor iki maçta da oyuna hiç giremedi. Biz ise oyuna hep ortaktık. İlk yarıyı domine ettik. Trabzonspor maçıyla bizim maçımız arasında çok büyük fark vardı." şeklinde yanıtladı.

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