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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Başakşehir Kulübü üst sıralara yakışan bir camia - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Başakşehir Kulübü üst sıralara yakışan bir camia

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir camiasının daha iyi bir futbolu hak ettiğinin farkında olduğunu söyleyerek, "Üçüncü bölgeye geçişlerde sıkıntı yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:55
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        "Başakşehir üst sıralara yakışan bir camia"
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        Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Topa sahip olma kısmını kusursuza yakın hallettik diyebilirim. Topu ikinci bölgeye taşımakta sıkıntımız yok ama 3. bölgeye taşımakta zorluk çekiyoruz. İleri kısımda daha agresif oynamamız gerekiyor. Bugün çok pozisyona giremedik, galip gelecek pozisyonları yakalayamadık. Kazanmak için çok fazla bir şey yapamadık ama yine de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık” diye konuştu.

        Rıza Çalımbay’a yeni görevinde başarılar dileyen Çağdaş Atan, “Rıza Hoca ile bir çok kez karşılaştık. Taktiksel anlamda tahminime yakın şekilde sahaya çıktı. İlk yarıda topa sahip olacağımız kadar olduk. Biz 3. bölgeye girmekte gözle görülür şekilde sorun yaşadık. Gol dışında pek pozisyonda bulamadık. Yediğimiz gol de basit bir goldü. Sonuç olarak mağlup olduk” şeklinde konuştu.

        "BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ ÜST SIRALARA YAKIŞAN BİR CAMİA"

        Takıma birkaç takviye gerektiğini dile getiren Çağdaş Atan, “Takımın oyuncu grubunun kalitesi bence tartışılmaz. Ekibimizde çok fazla koşucu oyuncu yerine benzer özelliklere sahip oyunculardan kurulu bir orta sahamız var. Başakşehir Kulübü üst sıralara yakışan bir camia. Yönetimimiz bize güveniyor. Bunu her zaman gösteriyorlar. Artık daha gerçekçi oynayıp galibiyet almamız gerekiyor. Devre arasında birkaç takviye ile oyunumuzu ve futbol kalitemizi yükselteceğiz” açıklamalarında bulundu.

        Bahtiyar Zaynutdinov’un Opoku ile girdiği pozisyon sonrası sakatlanması hakkında da konuşan Atan, “Bahtiyar’a geçmiş olsun. Bizim Opoku’nun boyu oldukça yüksek. Aralarında yaşanan ikili mücadelede de boy farkından dolayı dirseği değil de eli geldi diye düşünüyorum. Kart gerektiren bir pozisyon değildi” yorumunu yaptı.

        Sakat oyuncuların durumu hakkında da konuşan Çağdaş Atan, “Çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sanırım milli aradan sonra aramıza katılıp takım ile birlikte çalışmaya başlayacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.

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