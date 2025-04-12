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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: 3 hafta önce bir isyan başlatmıştık - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: 3 hafta önce bir isyan başlatmıştık

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "3 hafta önce bir isyan başlatmıştık, oyuncularım bunu gösterdi. " dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 22:46 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:46
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        "3 hafta önce bir isyan başlatmıştık"
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti değerlendirdi.

        "OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

        Mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Oyuncularımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Yaptığımız analizde, gösterdiğimiz opsiyonlar, çalıştığımız taktikleri bunların çoğunu yaptı oyuncularımız." dedi.

        "3 HAFTA ÖNCE BİR İSYAN BAŞLATMIŞTIK"

        Açıklamalarına devam eden Atan, "Bence maçın 90 dakikalık kısmının 70-75 dakikasını en iyi şekilde oynadık. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muazzama yakın oynadılar. Bizim haftalarımız demiştim. Biz aslında buraya gecikmeli geldik. Avrupa maçları, sakatlar, transferler... Şu anda bir düzenin içerisine girdik ama ayaklarımız yere sağlam basıyor. Bundan sonra önümüze galibiyetlerle devam etmek istiyoruz. Çok büyük bir adım attık. Bunu anlamlandırmak için önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. 3 hafta önce bir isyan başlatmıştık. Oyuncularım bunu sahada gösterdi, arkasında duruyorlar bu isyanın. Bunu devam etmeliyiz. 8 maçımız var. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu Başakşehir'in rutini. Böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        "HEDEFİMİZ AVRUPA'YA GİTMEK"

        Hedeflerini Avrupa olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hedefimiz belli, bir şekilde o sıralamayı alıp Avrupa'ya gitmek. İlk 4'e gidip Avrupa'ya gidersek harika bir sezon geçirmiş olacağız." sözlerini sarf etti.

        Beşiktaş'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer hakkında da konuşan Atan, "Ole Gunnar Solskjaer, çok beyefendi bir adam. İlk kez tanıştım, denilen kadar varmış. Bu lige renk ve uzun zamandır göremediğimiz saygıyı getirdi." açıklamasında bulundu.

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