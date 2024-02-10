Çağatay Çelik yazdı: İki artı iki beş etti
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi
Galatasaray bu sezon ilk kez üst üste üç lig maçına aynı 11’le çıktı, meyvesini de aldı. Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan doğal mevkilerinin dışında pozisyon ve rollerde görev yapsalar da sezon başından bu yana söylediğimiz oyun ezberlenini bize göstermeye başladılar. Başakşehir ön bölgede pres yapıp oyun kurulumuna engel olmaya çalışsa da Galatasaray bu sezon belki de topu en hızlı dolaştırdığı bir ilk yarı oynadı.
FORMA BARIŞ ALPER’E DAR GELİYOR
Barış Alper Yılmaz’ın fizik üstünlüğü sonucu gelen golün ardından dar alandaki becerisinin devamında skor 2-0’a geldi. 35. dakikadaki daha çok basketbol literatüründe kullanılan ekstra pası ise artık sadece fizik kalitesiyle değil oyun zekasıyla da Galatasaray formasından taştığının işareti. Barış Alper’in maça sağ kanatta başlayıp sol kanatta fark yarattıktan sonra sağ bekte tamamladığının da altını çizmek gerekiyor. Son yıllarda bu kadar isviçre çakısı bir futbolcu izlediğimizi hatırlamıyorum.
KURU BASKI GALATASARAY’I ZORLAMADI
İkinci yarıya sakatlanan Kerem’in yerine oyuna giren Zaha’nın da top kayıpları ve Nelsson’un da yine zorunlu değişiklikle kenara gelmesi oyun ritmini düşürdü. Başakşehir 20-25 dakikalık bir baskı kursa da bu baskılar kuru kaldı, sonuç çıkmadı.
Maça orijinal sağ bek ve sol beksiz çıkan Galatasaray’ı taşıyan şey fizik kalite ve oyun ezberi oldu. Geçen sezon Okan Buruk’un ideal 11’ini bulduktan sonra tarihi galibiyet serisi yakalanması gibi. 2+2’nin sonucu 4 olsa da bu işlem bazen futbolda 5 edebiliyor.
BUNDAN BÖYLE GÖZLER YAZIN GELENLERDE
Yerliliğin getirdiği bir havanın yakalandığı yadsınamaz gerçek. Yanında neyi ne zaman yapacağını bildiği oyuncuyla oynamak da ikiyle ikiyi topladığınızda sonucu beşe götürebiliyor. Yaz dönemindeki isabetsiz transferlerin geri plana düşmesiyle Galatasaray ideal 11’ini yakalamış durumda. Bundan sonrası şimdiye kadar bir var bir yok olan yaz transferlerinin formayı kapma isteğinde.