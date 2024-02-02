Çağatay Çelik, Samsunspor - Galatasaray maçını yazdı: Tavşan çıkarma sırası yönetimde

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Bu sezon hiçbir deplasmanın ilk yarısında iki gol bulamayan Galatasaray, Samsunspor karşısında 10 dakikaya iki gol sığdırdı. Çizilmiş bir duran top setinin ürünü olan Nelsson golüyle öne geçildi; bu kez akan oyunda çizilmiş bir set sonucu Barış Alper Yılmaz farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikaya kadar her şey yolunda giderken 2-0'dan sonra Samsunspor oyun üstünlüğünü ele aldı ve oyunu Galatasaray rakip yarı sahasına yıktı.

Samsunspor, ligin ön bölgede en iyi pres yapan takımlarından biri. İyi organize olamadığınız zaman büyük bir risk olan bu tercihi iyi yapıyorlar. Fenerbahçe deplasmanında da göstermişlerdi. Davinson Sanchez'in sakatlıktan formda dönememesi de oyun kurulumunu etkilerken Okan Buruk'tan nokta atışı hamle geldi. Kaan Ayhan'ı oyun kurulumunda sağ bek gibi değil sağ açık gibi rakip yarı sahaya kadar çıkan Buruk, uzun paslarla Samsunspor'un ön alan baskısını da etkisiz kılan sekanslara imza attı. İkinci yarıda oyuna denge geldi. REKLAM

ICARDI'YE DAHA ÇOK TOP GİTMELİ İlk 45 dakikada topla rakip ceza sahasında sadece dört kez buluşan Galatasaray her ne kadar iki gol çıkarsa da Mauro Icardi böyle bir oyun için lüks kalıyor. Geçen sezon ve bu sezon sakatlık öncesinde de gördüğümüz gibi yarım pozisyondan gol çıkarabilen bir golcü olsa da 6 milyon Euro yıllık ücret ödenen bir santrforun topla daha çok buluşabilmesi, topun ona daha fazla gitmesi gerekiyor.

BU GÖSTERİNİN BAŞROLÜ OKAN BURUK Yakın savunma yapan ve sıkça temasta bulunan bir rakiple karşılaştığında ligdeki tek yenilgisini alan Galatasaray, Hatayspor'dan sonra benzer stildeki Samsunspor deplasmanını ise rahat geçti. 37 maçta 33 farklı ilk 11'le oynamak durumunda kalan Okan Buruk şüphesiz bu gösterinin başrolü. Başarılı çalıştırıcı, sol bekte sezon başından bu yana altı farklı oyuncuyu oynattı; Barış Alper ve Kaan Ayhan'ı farklı farklı bölgelerde, bambaşka rollerde sahaya sürdü, her dokunuşunun karşılığını aldı.

TAKIMI SAHA İÇİNDE TUTMAYI BAŞARDI Okan Buruk, maaşlarda gecikmelerin yaşandığı, takımın saha içiyle değil çeşitli spekülasyonlarla gündemde olduğu süreçte üstelik transfer döneminde dahi oyuncularını sahanın içinde tutmayı başardı. Bu düzensizlikte kalesini 12 kez gole kapadı; detaylarla fark yarattı ve defalarca şapkadan tavşan çıkardı.

SIRA ARTIK YÖNETİMDE Buruk bugüne kadar iki bekin transfer edilmesini istemişti; ikisi de Samsunspor deplasmanına yetişmedi. Sağ beke transfer edilen Aurier bir süre daha Afrika Uluslar Kupası'nda olacak, kasım ayından beri aranan sol bekin kim olacağı ise halen belirsiz. Şapkadan tavşan çıkarma sırası artık Galatasaray'ın futbol yönetimine geldi.