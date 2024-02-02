Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        60
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        30
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        23
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik, Samsunspor - Galatasaray maçını yazdı: Tavşan çıkarma sırası yönetimde - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik, Samsunspor - Galatasaray maçını yazdı: Tavşan çıkarma sırası yönetimde

        Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında çıktığı Samsunspor deplasmanından Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-0 galibiyetle döndü. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'ın aldığı galibiyeti değerlendirdi: "Okan Buruk şapkadan tavşan çıkarmaya devam etti, sıra artık yönetimde"

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 02.02.2024 - 22:24 Güncelleme: 02.02.2024 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu sezon hiçbir deplasmanın ilk yarısında iki gol bulamayan Galatasaray, Samsunspor karşısında 10 dakikaya iki gol sığdırdı. Çizilmiş bir duran top setinin ürünü olan Nelsson golüyle öne geçildi; bu kez akan oyunda çizilmiş bir set sonucu Barış Alper Yılmaz farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikaya kadar her şey yolunda giderken 2-0'dan sonra Samsunspor oyun üstünlüğünü ele aldı ve oyunu Galatasaray rakip yarı sahasına yıktı.

        Samsunspor, ligin ön bölgede en iyi pres yapan takımlarından biri. İyi organize olamadığınız zaman büyük bir risk olan bu tercihi iyi yapıyorlar. Fenerbahçe deplasmanında da göstermişlerdi. Davinson Sanchez'in sakatlıktan formda dönememesi de oyun kurulumunu etkilerken Okan Buruk'tan nokta atışı hamle geldi. Kaan Ayhan'ı oyun kurulumunda sağ bek gibi değil sağ açık gibi rakip yarı sahaya kadar çıkan Buruk, uzun paslarla Samsunspor'un ön alan baskısını da etkisiz kılan sekanslara imza attı. İkinci yarıda oyuna denge geldi.

        REKLAM

        ICARDI'YE DAHA ÇOK TOP GİTMELİ

        İlk 45 dakikada topla rakip ceza sahasında sadece dört kez buluşan Galatasaray her ne kadar iki gol çıkarsa da Mauro Icardi böyle bir oyun için lüks kalıyor. Geçen sezon ve bu sezon sakatlık öncesinde de gördüğümüz gibi yarım pozisyondan gol çıkarabilen bir golcü olsa da 6 milyon Euro yıllık ücret ödenen bir santrforun topla daha çok buluşabilmesi, topun ona daha fazla gitmesi gerekiyor.

        BU GÖSTERİNİN BAŞROLÜ OKAN BURUK

        Yakın savunma yapan ve sıkça temasta bulunan bir rakiple karşılaştığında ligdeki tek yenilgisini alan Galatasaray, Hatayspor'dan sonra benzer stildeki Samsunspor deplasmanını ise rahat geçti. 37 maçta 33 farklı ilk 11'le oynamak durumunda kalan Okan Buruk şüphesiz bu gösterinin başrolü. Başarılı çalıştırıcı, sol bekte sezon başından bu yana altı farklı oyuncuyu oynattı; Barış Alper ve Kaan Ayhan'ı farklı farklı bölgelerde, bambaşka rollerde sahaya sürdü, her dokunuşunun karşılığını aldı.

        TAKIMI SAHA İÇİNDE TUTMAYI BAŞARDI

        Okan Buruk, maaşlarda gecikmelerin yaşandığı, takımın saha içiyle değil çeşitli spekülasyonlarla gündemde olduğu süreçte üstelik transfer döneminde dahi oyuncularını sahanın içinde tutmayı başardı. Bu düzensizlikte kalesini 12 kez gole kapadı; detaylarla fark yarattı ve defalarca şapkadan tavşan çıkardı.

        SIRA ARTIK YÖNETİMDE

        Buruk bugüne kadar iki bekin transfer edilmesini istemişti; ikisi de Samsunspor deplasmanına yetişmedi. Sağ beke transfer edilen Aurier bir süre daha Afrika Uluslar Kupası'nda olacak, kasım ayından beri aranan sol bekin kim olacağı ise halen belirsiz. Şapkadan tavşan çıkarma sırası artık Galatasaray'ın futbol yönetimine geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa