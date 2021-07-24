Çağatay Akman karakolluk oldu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Genç şarkıcı Çağatay Akman dün akşam saatlerinde eski kız arkadaşının kapısına dayandı. Akman ve arkadaşları Öykü Uslu’ya şiddet uyguladı.

Yaşanan olay sonrası Uslu, Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman, emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Bu sırada Akman'ın arkadaşları Kelebek muhabiri Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinasının objektifini kırdı ve tv100 muhabiri İsmail Şen'e saldırı girişiminde bulundu.

Öykü Uslu ilerleyen saatlerde karakoldan çıktı.

22 yaşındaki ünlü şarkıcı Çağatay Akman ise götürüldüğü Karaköy Polis Merkezi'nde ifade vermeye devam etti.