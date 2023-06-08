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Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’dan şikayetini geri çekti

Şarkıcı Çağatay Akman’ın; Öykü Uslu’nun kapısına dayandığı, eski sevgilisiyle onun arkadaşı Furkan Ayaz'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Akman, eski sevgilisi Uslu’dan şikâyetini geri çekti

Giriş: 08.06.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’dan şikayetini geri çekti
İHA

Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki sanık Çağatay Akman hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Çağatay Akman, "Öykü Uslu’dan şikâyetimi geri çekiyorum. Zaten o da geri çekti ancak Furkan Ayaz hakkındaki şikâyetim devam etmektedir" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"DİĞER ŞAHISLA İLGİLİ HÂLÂ ŞİKÂYETİM DEVAM EDİYOR"

Duruşmanın ardından mahkeme salonundan ayrılan Çağatay Akman, basın mensuplarına, "Toplu olarak zaten şikâyetten vazgeçtik. Diğer şahısla ilgili hâlâ şikâyetim devam ediyor. Onun da şikayeti devam ediyor" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa ‘basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, ‘tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve ‘hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı ‘basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret' suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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