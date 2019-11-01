Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Cadılar Bayramı etkinliğine kızı Arya ile katıldı. Arya'nın kıyafetini de etkinliğe göre seçen Şahin kızı ile etkinlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

LİNÇ EDİLDİ

Özlem Ada Şahin kızı ile olan bu pozundan dolayı takipçileri tarafından linç edildi. Şahin, "Çok dinlilik" gibi ağır ithamlara varan yorumları görünce dayanamadı.

"ÇOK DİNLİLİK DE ZOR"

Bir takipçisi Şahin'in gönderisine "Çok dinlilik de zor! Ne bileyim Muharrem ayında aşure yapıp cadılar bayramında kostüm partisine katılmak da tuhaf hani" yorumunu yaptı.

"İSTEDİĞİMİ YAPARIM"

Ünlü isim bu yorumu görünce dayanamadı ve ardından şu cevabı verdi:

İstediğimi yaparım. Muharrem ayında aşuremi de yaparım, Ramazan'da orucumu da tutarım, yılbaşını da kutlarım. Saygı lütfen. Herkes kendinden sorumlu. Ayrıca Türkiye genelinde artık okullarda Halloween partileri yapılıyor sırf çocuklar eğlensin diye. Abartmayalım. Benim gözümde bunun din ile alakası yok alt tarafı sadece küçük bir eğlence o da Arya eğlensin diye."