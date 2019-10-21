"YALANCI OLDUK"

Akalın ise Şahin'in bu sözlerine, "Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Eşşeklik bende! Senin için gülümseme ikonuyla geçilecek konu! Bende değil! Hem saat alıp, hem yalancı olduk! Bir daha kimseye zıkkımın kökünü alırsam..." şeklinde sert yanıt vermişti.