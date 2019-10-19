Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın sosyal medya üzerinden atıştı.

Özlem Ada Şahin "Saati değiştirmek istedim, satmak değil. Demet Abla'yı aradım, sordum, izin istedim" diye açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı da "Özlem seninle hiç konuşmadık ki! Kapat gitsin!" karşılığını verdi.

Özlem Ada Şahin'in "Demet Abla, Berkay ile telefonda konuştunuz ya. Sana sorduk, sen de 'tabii ki' dedin" cevabını verdi.

Akalın'ın cevabı sert oldu: "Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Eşşeklik bende! Senin için gülümseme ikonuyla geçilecek konu! Bende değil! Hem saat alıp, hem yalancı olduk! Bir daha kimseye zıkkımın kökünü alırsam.”