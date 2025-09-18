Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Buzlukta hayat kurtaran gıdalar ve uzak durmanız gerekenler!

        Buzluk dostu yiyecekler: Hangileri saklanır, hangileri saklanmaz?

        Yiyeceklerin ömrünü uzatmak için tercih edilen derin dondurucular, doğru kullanılmadığında ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Hangi gıdalar buzlukta güvenle saklanabilir, hangilerinden uzak durulmalı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hangileri buzlukta saklanır, hangileri saklanmaz?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her yiyecek buzlukta tazeliğini korumaz! Donma sürecinde yapısı bozulan bazı besinler, hem lezzet kaybına hem de zehirlenmelere neden olabilir. İşte buzlukta saklanması ve saklanmaması gereken gıdalar…

        İşte düşük kalorili ve sağlıklı atıştırmalıklar
        İşte düşük kalorili ve sağlıklı atıştırmalıklar
        Çekmecenizi bu listeye göre yeniden dizin
        Çekmecenizi bu listeye göre yeniden dizin

        BUZLUKTA SAKLANMAMASI GEREKEN BESİNLER

        Yaz aylarında bolca tüketilen sebze ve meyveleri kışın da taze şekilde tüketebilmek için derin dondurucular büyük kolaylık sağlar. Ancak her besin dondurucuya girmeye uygun değildir. Bazı yiyeceklerin donma sürecinde yapısal bozulmalar meydana gelir ve bu durum hem lezzet kaybına hem de sağlık açısından risklere yol açabilir. Derin dondurucu, hayatı kolaylaştıran bir yöntem olsa da, bazı yiyeceklerin kesinlikle buzlukta saklanmaması gerekir. Örneğin, çedar gibi sert peynirler uygunken, yumuşak yapılı peynirlerden uzak durulmalıdır.

        REKLAM

        İşte buzlukta saklanmaması gereken bazı gıdalar:

        Avokado: Avokadonun dondurulması konusunda farklı görüşler bulunsa da, uzmanlar bu meyvenin dondurucuya konulmaması gerektiğini belirtiyor. Donma sürecinde dokusu zarar görür ve lezzeti olumsuz etkilenir.

        Et, Tavuk ve Deniz Ürünleri (Tekrar Dondurulanlar): Daha önce dondurulmuş ve çözülmemiş et, tavuk ya da deniz ürünlerini tekrar dondurmak ciddi sağlık sorunlarına, özellikle gıda zehirlenmesine yol açabilir.

        Pişmiş Makarna: Haşlanmış makarnayı buzlukta saklamak doğru bir yöntem değildir. Dondurulduğunda yapısı bozulur ve sağlık açısından zararlı hale gelebilir.

        Yumuşak Peynirler: Krem peynir, süzme peynir gibi yumuşak peynirler çözüldüğünde su bırakır ve kıvamı ile görüntüsü bozulur. Bu nedenle dondurucuya uygun değillerdir.

        REKLAM

        Süt: Süt dondurulduğunda çözüldükten sonra topaklanma yapar. Her ne kadar sağlığa doğrudan zararlı olmasa da, yapısal bozulmalar nedeniyle tüketimi pek tercih edilmez.

        Kızartılmış Yiyecekler: Kızartmalar, dondurucuda muhafaza edildiğinde lezzet ve doku kaybı yaşar. Ayrıca, tekrar ısıtıldığında kanserojen maddelerin oluşma riski artar. Bu tür yiyeceklerin kısa sürede tüketilmesi veya çöpe atılması daha doğru olur.

        BUZLUKTA SAKLANMASI GEREKEN BESİNLER

        Bazı gıdalar, uygun şekilde dondurulduğunda uzun süre tazeliklerini koruyabilir. Özellikle çabuk bozulabilen ürünlerin buzlukta saklanması, hem israfı önler hem de pratik çözümler sunar.

        İşte dondurucuda güvenle saklanabilecek bazı yiyecekler:

        Et, Tavuk ve Deniz Ürünleri: İlk defa dondurulmak kaydıyla, bu tür protein içeren gıdalar derin dondurucuda uzun süre muhafaza edilebilir. Gıdaların hijyenik bir şekilde paketlenmesi önemlidir.

        REKLAM

        Meyveler: Ahududu, çilek, yaban mersini, böğürtlen, kuş üzümü, kızılcık gibi meyveler buzlukta uzun süre taze kalabilir. Ayrıca muz, mango, ananas, şeftali, erik ve kiraz gibi sert çekirdekli meyveler de uygun şekilde dondurulabilir.

        Sebzeler: Yeşil fasulye, havuç, ıspanak, dolmalık biber, bezelye, kabak, üzüm yaprağı, brokoli ve süt mısır gibi sebzeler dondurularak saklanabilir. Ancak su oranı yüksek sebzeler için öncesinde haşlama veya püre haline getirme işlemi gerekebilir.

        Tereyağı, Margarin ve Sert Peynirler: Tereyağı ve margarin gibi yağ içeriği yüksek ürünler derin dondurucuda uzun süre tazeliğini korur. Aynı şekilde rendelenmiş sert peynirler de hava geçirmez kaplarda saklandığında uzun ömürlü olur.

        Pizzalar: Ev yapımı veya pişmiş pizzalar dondurucuda saklanabilir. Streç filmle sarılarak ya da hava almayan poşetlerde muhafaza edilmesi yeterlidir.

        Taze Otlar: Fesleğen, nane, maydanoz gibi taze otlar dondurularak 12 aya kadar saklanabilir. Bu otlar, buz kalıplarında zeytinyağı veya suyla dondurularak pratik bir kullanım sağlar.

        REKLAM

        DONDURMA VE SAKLAMA ÖNERİLERİ

        - Dondurucu sıcaklığı mutlaka -18°C veya altında olmalıdır. Bu, gıdaların hızlı bir şekilde donmasını sağlar.

        - Kısa süreli saklamalar için plastik poşet veya kaplar kullanılabilir. Ancak uzun süreli muhafaza için vakumlu ambalajlar tercih edilmelidir.

        - Plastik torbalarda hava kalması, “dondurucu yanığı” denilen bozulmalara neden olabilir. Bu yüzden mümkün olduğunca havasız ortamda saklama yapılmalıdır.

        - Buz kalıpları, özellikle taze otların veya püre haline getirilmiş meyve/sebzelerin saklanması için oldukça kullanışlıdır.

        Dondurucu kullanımı pratiklik sağlasa da, her besin için uygun olmadığını unutmamak gerekir. Gıdaların doğru saklama koşullarında dondurulması, hem lezzetlerini hem de besin değerlerini korumaya yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Habertürk Anasayfa