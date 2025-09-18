Her yiyecek buzlukta tazeliğini korumaz! Donma sürecinde yapısı bozulan bazı besinler, hem lezzet kaybına hem de zehirlenmelere neden olabilir. İşte buzlukta saklanması ve saklanmaması gereken gıdalar…

BUZLUKTA SAKLANMAMASI GEREKEN BESİNLER

Yaz aylarında bolca tüketilen sebze ve meyveleri kışın da taze şekilde tüketebilmek için derin dondurucular büyük kolaylık sağlar. Ancak her besin dondurucuya girmeye uygun değildir. Bazı yiyeceklerin donma sürecinde yapısal bozulmalar meydana gelir ve bu durum hem lezzet kaybına hem de sağlık açısından risklere yol açabilir. Derin dondurucu, hayatı kolaylaştıran bir yöntem olsa da, bazı yiyeceklerin kesinlikle buzlukta saklanmaması gerekir. Örneğin, çedar gibi sert peynirler uygunken, yumuşak yapılı peynirlerden uzak durulmalıdır.

İşte buzlukta saklanmaması gereken bazı gıdalar:

Avokado: Avokadonun dondurulması konusunda farklı görüşler bulunsa da, uzmanlar bu meyvenin dondurucuya konulmaması gerektiğini belirtiyor. Donma sürecinde dokusu zarar görür ve lezzeti olumsuz etkilenir.

Et, Tavuk ve Deniz Ürünleri (Tekrar Dondurulanlar): Daha önce dondurulmuş ve çözülmemiş et, tavuk ya da deniz ürünlerini tekrar dondurmak ciddi sağlık sorunlarına, özellikle gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Pişmiş Makarna: Haşlanmış makarnayı buzlukta saklamak doğru bir yöntem değildir. Dondurulduğunda yapısı bozulur ve sağlık açısından zararlı hale gelebilir. Yumuşak Peynirler: Krem peynir, süzme peynir gibi yumuşak peynirler çözüldüğünde su bırakır ve kıvamı ile görüntüsü bozulur. Bu nedenle dondurucuya uygun değillerdir. Süt: Süt dondurulduğunda çözüldükten sonra topaklanma yapar. Her ne kadar sağlığa doğrudan zararlı olmasa da, yapısal bozulmalar nedeniyle tüketimi pek tercih edilmez. Kızartılmış Yiyecekler: Kızartmalar, dondurucuda muhafaza edildiğinde lezzet ve doku kaybı yaşar. Ayrıca, tekrar ısıtıldığında kanserojen maddelerin oluşma riski artar. Bu tür yiyeceklerin kısa sürede tüketilmesi veya çöpe atılması daha doğru olur. BUZLUKTA SAKLANMASI GEREKEN BESİNLER Bazı gıdalar, uygun şekilde dondurulduğunda uzun süre tazeliklerini koruyabilir. Özellikle çabuk bozulabilen ürünlerin buzlukta saklanması, hem israfı önler hem de pratik çözümler sunar. İşte dondurucuda güvenle saklanabilecek bazı yiyecekler: Et, Tavuk ve Deniz Ürünleri: İlk defa dondurulmak kaydıyla, bu tür protein içeren gıdalar derin dondurucuda uzun süre muhafaza edilebilir. Gıdaların hijyenik bir şekilde paketlenmesi önemlidir.

Meyveler: Ahududu, çilek, yaban mersini, böğürtlen, kuş üzümü, kızılcık gibi meyveler buzlukta uzun süre taze kalabilir. Ayrıca muz, mango, ananas, şeftali, erik ve kiraz gibi sert çekirdekli meyveler de uygun şekilde dondurulabilir. Sebzeler: Yeşil fasulye, havuç, ıspanak, dolmalık biber, bezelye, kabak, üzüm yaprağı, brokoli ve süt mısır gibi sebzeler dondurularak saklanabilir. Ancak su oranı yüksek sebzeler için öncesinde haşlama veya püre haline getirme işlemi gerekebilir. Tereyağı, Margarin ve Sert Peynirler: Tereyağı ve margarin gibi yağ içeriği yüksek ürünler derin dondurucuda uzun süre tazeliğini korur. Aynı şekilde rendelenmiş sert peynirler de hava geçirmez kaplarda saklandığında uzun ömürlü olur. Pizzalar: Ev yapımı veya pişmiş pizzalar dondurucuda saklanabilir. Streç filmle sarılarak ya da hava almayan poşetlerde muhafaza edilmesi yeterlidir. Taze Otlar: Fesleğen, nane, maydanoz gibi taze otlar dondurularak 12 aya kadar saklanabilir. Bu otlar, buz kalıplarında zeytinyağı veya suyla dondurularak pratik bir kullanım sağlar. DONDURMA VE SAKLAMA ÖNERİLERİ - Dondurucu sıcaklığı mutlaka -18°C veya altında olmalıdır. Bu, gıdaların hızlı bir şekilde donmasını sağlar.

- Kısa süreli saklamalar için plastik poşet veya kaplar kullanılabilir. Ancak uzun süreli muhafaza için vakumlu ambalajlar tercih edilmelidir. - Plastik torbalarda hava kalması, “dondurucu yanığı” denilen bozulmalara neden olabilir. Bu yüzden mümkün olduğunca havasız ortamda saklama yapılmalıdır. - Buz kalıpları, özellikle taze otların veya püre haline getirilmiş meyve/sebzelerin saklanması için oldukça kullanışlıdır. Dondurucu kullanımı pratiklik sağlasa da, her besin için uygun olmadığını unutmamak gerekir. Gıdaların doğru saklama koşullarında dondurulması, hem lezzetlerini hem de besin değerlerini korumaya yardımcı olur. Görsel Kaynak: istockphoto