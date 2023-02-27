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Dökülen süt, dökülen et suyu, korumasız bir şekilde açığa çıkan veya son kullanma tarihinden sonra saklanan yiyecekler, buzdolabının kirlenmesine ve kokmasına neden olur. Ayrıca yiyeceklerin mikrop, bakteri ve mantarlarla kirlenmesine neden olarak gıda tehlikesini artırır. Bu nedenle doğru temizlik, gıdaları ve cihazın kendisini daha iyi korumasının yanı sıra sağlığa gelebilecek birçok zararı da önler. Peki, buzdolabı nasıl temizlenir? Temizlik sırasında kaza riskini önlemek için öncelikle buzdolabının elektriğini kesin. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarın ve son kullanma tarihi geçmiş her şeyi atın.

Genel olarak raflar, çekmeceler, yumurta rafları ve diğer çıkarılabilir yüzeylerle temizlemeye başlayın. Onları buzdolabından çıkarın ve lavaboda su ve deterjanla iyice yıkayın. Termal şok camı kırabileceğinden, cam rafları sıcak suyla yıkamayın. Bu nedenle soğuk su kullanın veya yıkamaya başlamadan önce rafı çıkarıp bir süre oda sıcaklığında bırakın.

Daha sonra cihazın içini temizlemeye geçilebilir. Bu kısımda sabun ve deterjan kullanmaktan kaçınmakta fayda var çünkü yiyecekler kokuyu emebilir.

Buzdolabının ve derin dondurucunun iç duvarları da tüm buzu çıkardıktan sonra temizlenmelidir. Temiz suya batırılmış bir bezle ve birkaç kaşık sirkeyle temizleyin, bu kötü kokuları gidermeye yardımcı olur ve aynı zamanda buzdolabını dezenfekte eder.

Buzdolabı İçi ve Arkası Temizleme Yöntemleri

Kötü kokuların oluşmaması için buzdolabının iç temizliği çok önemlidir. Öncelikle cihazı prizden çıkarın. Bazı durumlarda, yüzeyde çok fazla buz olduğunda, buz çözme işleminin kendi kendini temizlemeye başlamasını beklemek gerekecektir. Bu işlem, cihazı kapatarak veya varsa özel bir düğme kullanılarak manuel olarak yapılabilir. Buzdolabı İçi ve Arkası Temizleme Yöntemleri? Tüm çıkarılabilir raflar çıkarılır ve ılık suyla yıkanır. Daha sonra buzdolabının iç temizliğine gelinir. Yiyeceklerin deterjanı emmesi için sirkeli su ile temizlemek çok daha yararlı olacaktır. Temizleme aşamaları şu şekildedir:

Ilık su ve sirke ile karışım yapın

Buzdolabı hala kapalıyken, tüm içini bir bezle silin

Lekeler varsa üzerine biraz karbonat gezdirin ve birkaç dakika etki etmesini bekleyin

Fazlalığı nemli bir bezle alın ve buzdolabının kapısı açıkken tamamen kurumasını bekleyin

Bir süpürge fırçası kullanarak buzdolabının arkasındaki tozu alın ve buzdolabının arkasındaki bobinlerinin etrafındaki alanı temizleyin.

Temizleme işlemi bittikten donra dışarıda bekleyen gıdaların yerleşim yerleri de önemlidir. Örneğin yoğurt, ekşi krema ve süt en iyi şekilde daha soğuk olan alt rafta saklanır. Sebzeler az nemle daha uzun süre taze kalır, bu nedenle sebze çekmecesinde saklanması tercih edilir. Meyveler tercihen yıkanmadan muhafaza edilir ve nemi az olan bir çekmeceye yerleştirilir.

Buzdolabı Arkası Nasıl Temizlenir?

Buzdolabının elektrik kaynağını keserek buzdolabını kapatın. Buzdolabının lastik kenarını seyreltilmiş bir solüsyonla temizleyin. Buzdolabı arkası nasıl temizlenir? Bazı buzdolaplarında olduğu gibi buzdolabının önünde, arkasında bulunan fanı temizlemek önemlidir. Toz ve kirlerden korumak için motor kısmının zarar görmemesini sağlar. Bu bölge vidalarla sabitlenmişlerse bir tornavida kullanarak çıkarabilirsiniz. (Elektriği kestiğinizden emin olun) Izgara bölümünü sert bir fırça ile temizleyin. Kir ve toz birikintilerini mümkün olduğu kadar gidermeye çalışın. Elektrikli süpürge ile fanın olduğu alanı süpürün.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut