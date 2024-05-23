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        Haberler Bilgi Magazin Buz Yolu filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Buz Yolu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Buz Yolu filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Buz Yolu filminin konusu nedir?

        Buz Yolu (The Ice Road) filmi 23 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Jonathan Hensleigh , Keith Ray Putman'ın kaleme aldığı film, Jonathan Hensleigh tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Buz Yolu filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Buz Yolu filmine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 18:30 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:30
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          Buz Yolu filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarından izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünü; Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne'nin paylaştığı film 2021 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Buz Yolu filminin konusu nedir, Buz Yolu oyuncuları kimler?" İşte Buz Yolu filmi konusu ve oyuncuları...

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          BUZ YOLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Bir karayolu nakliye şirketinin sahibi olan Goldenrod, tehlikeli bir görevde kendisine yardım etmesi için sürücü Mike ile anlaşır. Kanada'nın kuzey bölgesinde bir elmas madeni çökmüştür ve insanlar büyük bir tehdit altında kendilerine yardım gelmesini bekler. Madencilerin yardımına gitmeye çalışan Mike, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

          BUZ YOLU FİLMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

          Yönetmen : Jonathan Hensleigh

          Tür : Sinema (Aksiyon,Gerilim,Macera)

          Oyuncular : Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne

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