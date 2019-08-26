Türkiye'de 30'u büyükşehir belediyesi, 51'i il belediyesi, 519'u büyükşehir ilçe belediyesi, 400'ü ilçe belediyesi ve 397'si de belde belediyesi olmak üzere 1397 belediye bulunmaktadır.

Belediye; il, ilçe ve bucaklarda bulunan, devlete bağlı, başkan ve meclis üyeleri seçimle belirlenen tüzel kişiliği olan bir örgüttür. Belediyeler, hiç bir kurum veya Bakanlığa bağlı değillerdir. Sadece İçişleri Bakanlığının çok sınırlı ve kaynağını Kanundan alabilen vesayet denetimine tabidirler.

Yerel yönetimlerin en önemli kuruluşları ise büyükşehir belediyeleridir. Büyükşehir statüsü ilk olarak 1984 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir ile başladı. Bugün ise 30 büyükşehir bulunuyor. Türkiye'deki 30 büyükşehir şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ MESAİ SAATLERİ 2019

Büyükşehir belediyelerinin çalışma saatleri, kamu kuruluşlarının belirlenen çalışma saatleri ile aynıdır. Yani büyükşehir belediyelerinde çalışma saatleri 09.00-12.00 / 13.00-17.00 arasıdır.

Ancak, bazı istisna durumlarda çalışma saatlerinde değişiklikler olabilmektedir. Örneğin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde hafta sonu da çalışabilmektedirler.

Büyükşehir belediyelerinin tamamı hafta sonlarında, resmi tatil günlerinde, milli ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.