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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Büyükçekmece Tepecikspor ile Darıca Gençlerbirliği maçında silahlı saldırı iddiası! - Futbol Haberleri

        Büyükçekmece Tepecikspor ile Darıca Gençlerbirliği maçında silahlı saldırı iddiası!

        3. Lig'de Büyükçekmece Tepecikspor ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanan maçta kadroda bulunmayan Darıca Gençlerbirliği forması giyen futbolculara silahlı saldırı yapıldığı öne sürülürken, Büyükçekmece Tepecikspor'dan iddialara yanıt geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:22
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        3. Lig'de silahlı saldırı iddiası!
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        TFF 3. Lig'de Büyükçekmece Tepecikspor ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanan maçta, kadroda bulunmayan Darıca Gençlerbirliği forması giyen futbolculara silahlı saldırı yapıldığı öne sürüldü.

        Darıca Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada, "Maç kadrosunda bulunmayan ve müsabakayı tribünde takip eden futbolcularımız, müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isterken oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        TEPECİKSPOR: HER TÜRLÜ YASAL HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

        Ev sahibi ekip Büyükçekmece Tepecikspor da yaptığı yazılı açıklamada, "Maç sonu Darıca Gençlerbirliği kulübü kadro dışı kalan oyuncuların maç bitiminde kurallar gereği hakemlerin soyunma odasına girmeden tribün kapısının açılmaması kuralını çiğnemek istemeleri üzerine güvenlik güçleri ile münakaşaya girdikleri ve sağa sola rastgele küfür etmeleri nedeniyle ufak bir sürtüşme yaşanmıştır. Kulübümüz ve yöneticilerimiz hakkında "mafyatik yapı, "organize suç örgütü" yakıştırmalarında bulunan bu şahıslara karşı yasalar nezdinde her türlü yasal hakkımızı arayacağımızı kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi.

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