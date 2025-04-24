Büyükçekmece'deki çatlaklar dikkat çekti!
İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde bazı binalarda hasar meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan Büyükçekmece'de bir binadaki hasar da dikkatleri çekti
Giriş: 24.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:02
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Depremde bazı binalarda hasar meydana gelirken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.
Görüntüde Büyükçekmece'deki bir binadaki hasar ve çatlaklar endişeye yol açtı.
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