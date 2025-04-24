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        Haberler Gündem Güncel Büyükçekmece'deki çatlaklar dikkat çekti! | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'deki çatlaklar dikkat çekti!

        İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde bazı binalarda hasar meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan Büyükçekmece'de bir binadaki hasar da dikkatleri çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:02
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        Büyükçekmece'deki çatlaklar dikkat çekti!
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        İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Depremde bazı binalarda hasar meydana gelirken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

        Görüntüde Büyükçekmece'deki bir binadaki hasar ve çatlaklar endişeye yol açtı.

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