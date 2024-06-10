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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de apartmanda kar maskeli cinayet! | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de apartmanda kar maskeli cinayet!

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir apartmanda kan donduran cinayet işlendi! Dairenin zilini çalan kar maskeli şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı. Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 06:44 Güncelleme: 10.06.2024 - 06:44
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        Apartmanda kar maskeli cinayet!
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        Büyükçekmece'de bir apartmandaki dairenin zilini çalan kar maskeli şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı.

        DHA'nın haberine göre; şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçarken, saldırının hedefi olan Uğur Doğan (30) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        KAR MASKELİ ŞÜPHELİLER KAPIYI ÇALDI

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında yaşayan Uğur Doğan (30) ile ağabeyi Özgür Doğan evlerinde oturdukları sırada yüzleri kar maskeli 2 kişi kapının zilini çaldı.

        SİLAHLA DEFALARCA ATEŞ EDİP KAÇTILAR

        Kapıyı açan Uğur Doğan ile karşılaşan şüpheliler, Uğur Doğan'a yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler olay sonrası motosiklet ile kaçarken, sesleri duyan ağabeyi Özgür Doğan dışarı çıkarak yardım istedi.

        KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Uğur Doğan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Uğur Doğan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu dairede inceleme yaparken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Büyükçekmece
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