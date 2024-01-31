Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş oyuncuları kimler?
Büyükbaba ile Savaş filmi 31 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Robert Kimmel Smith'in aynı adlı romanından uyarlanan Büyükbaba ile Savaş filmi 2020 yılında vizyona girdi. Tom J. Astle ve Matt Ember tarafından kaleme alınan filmin, yönetmen koltuğunda Tim Hill oturmaktadır. İşte Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
- 1
Büyükbaba ile Savaş filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Robert De Niro ve Uma Thurman'ın paylaştığı film komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Büyükbaba ile Savaş filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 2
BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter’ın bu coşkusu, dedesinin gelip odasına yerleşmesi ile biter. Korkunç çatı katına taşınmak zorunda kalan Peter, dedesini sevmektedir ama odasını da geri istemektedir. Bu durumdan tek çıkar yol dedesine karşı bir savaş açmaktır. Arkadaşlarının da yardımı ve çeşitli planlarla odasını geri almaya çalışan Peter’ın bilmediği şey ise dedesinin göründüğünden daha zorlu olduğu ve onun da bazı planlarının olduğudur.
- 3
BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Robert De Niro
Oakes Fegley
Uma Thurman
Rob Riggle
Laura Marano
Poppy Gagnon
Cheech Marin
Christopher Walken
Jane Seymour
Juliocesar Chavez
Isaac Kragten
T.J. McGibbon
Lydia Styslinger
Colin Ford
Joe Gelchion
Faizon Love
Rutanya Alda
Kendrick Cross
Drew Scheid
-