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İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER!Büyükada Rum Yetimhanesi'nde milim milim yürütülen çalışma tamamlandı

Büyükada Rum Yetimhanesi'nde milim milim yürütülen çalışma tamamlandı

İSTANBUL'un en etkileyici yapılarından Büyükada Rum Yetimhanesi'nin dijital belgeleme ve rölöve çalışmaları tamamlandı.

19.07.2021 - 09:59 | Güncelleme: GÜNDEM
DHA

  • DHA, çalışmalardan elde edilen dijital belgelere ulaşırken yetimhane binasının harabeye dönen içi de uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. 

  • Fener Rum Patrikhanesine çalışmaların sonuçlarının teslim edildiğini kaydeden BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, "Belgelemenin sonucunda yapının restorasyon sürecinin hızlıca sürdürülmesi gerekiyor. Bu süreçler için büyük bütçeler gerek.

  • Özellikle böyle bir yapı için yaklaşık 20 milyon Euro'dan bahsediliyor. Şu an 5 Numaralı Koruma Kurulu'nun incelemeleri devam ediyor. Çalışmalar kuruldan geçtikten sonra, yapının hızlıca restorasyon projeleri hazırlanılacak" dedi.

  • Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine ait Büyükada Rum Yetimhanesi, yıllardır restore edilmeyi bekliyor. Adeta kaderine terk edilen ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan yetimhanenin yeniden eski ihtişamlı haline dönmesi için ilk adım, 2020 yılının Ağustos ayında atıldı.

  • İBB İştiraki BİMTAŞ, 6 bin Rum yetime yuva olan binanın dijital belgeleme ve rölöve çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar sayesinde, 123 yıllık tarihi yapı aslına ve tarihi dokusuna uygun olarak restore edilebilecek.

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