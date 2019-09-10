Büyükada'da Bienal konseri

10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyükada muhteşem bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin en saygın konservatuarlarından müzisyenler, Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası müzisyenleri ile birlikte Şef James Ross yönetiminde dinleyicileri unutulmaz bir müzikal yolculuğa çıkaracak. Konser 22 Eylül Pazar, saat 19.00'da Büyükada San Pacifico Latin Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.
Bu yıl ikincisi düzenlenen konser serisi, 16. İstanbul Bienali’nin mekanlarından biri olan Büyükada’da, Bienal’in teması “Yedinci Kıta” ile uyumlu olarak, kültür-doğa birlikteliğini yansıtan özenle seçilmiş eserlerden oluşuyor.
Şef James Ross
Konserde, Londra Kraliyet Müzik Koleji, Kraliyet Müzik Akademisi, Imperial College, Guildhall Müzik ve Drama Akademisi ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrasından müzisyenler Yalçın Tura, Enginlerden Yücelerden; Çaykovski, Yaylı Çalgılar Serenadı; Hindemith, Klarnet ve Yaylı Orkestra için Varyasyonlar ve Donizetti, Klarnet ve Yaylı Orkestra için Konçertino eserlerini müzikseverlerle buluşturacak. Konserde solist olarak, Samsun Devlet Opera Orkestrası'ndan Klarnet sanatçısı Özlem Çelik yer alıyor.
Klarnet sanatçısı Özlem Çelik
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