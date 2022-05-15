Büyükada açıklarında endişelendiren görüntü!

Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirliliğe rastlandı. Deniz yüzeyinde oluşan küçük tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre deniz salyası olarak bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmıştı.

Marmara Denizi’ni kaplayan müsilaj, geçtiğimiz aylarda Maltepe sahili açıklarında görüntülenmişti.