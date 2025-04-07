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        Haberler Magazin Büyük ilgi çekti

        Büyük ilgi çekti

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olan Adana'da hafta sonu coşkuyla geçti. Festival kapsamında sadece konserler değil, çocuk etkinlikleri, sergiler ve atölyeler de büyük ilgi çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:19
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        Adana Kültür Yolu Festivali, 7’den 70’e herkese hitap eden etkinlikleriyle Adanalılarla buluşmaya devam ediyor. Festivalin ikinci günü de etkinliklere ilgi büyüktü. Festivalin ana merkezlerinden biri olan Adana Müze Kompleksi, ikinci günde de her yaştan sanatseveri ağırladı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında geçen yıl İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da sanatseverlerle buluşan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun eserlerinden oluşan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” Sergisi, bu yıl Müze Kompleksi’nde Adanalılar’ın beğenisine sunuldu. Müze Kompleksi’nde özellikle “Köklere Yolculuk” ve “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” dijital eserlerine 7’den 70’e her kesimden sanatsever büyük ilgi gösterdi.

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        FİLİSTİN MÜCADELESİNE SAYGI DURUŞU: “HÂLÂ YAŞIYORUM”

        Adana Kültür Yolu Festivali, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi, Filistin mücadelesine bir saygı duruşu niteliğinde özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan “Hâlâ Yaşıyorum” sergisi, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu Fuayesi’nde sanatseverler ile buluştu. Çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunan sergide yer alan eserler, tarih, direniş ve umut gibi kavramlar etrafında şekillenirken, her biri Filistinli sanatçıların yaşam deneyimlerini ve sanatsal perspektiflerini yansıtıyor. Adını Gazzeli sanatçı Maisara Baroud’un aynı isimli serisinden alan “Hâlâ Yaşıyorum” sergisi, sanatçının Filistin’deki etkileyici yaşam öyküsünden izler taşıyor. Gazze’de hayatını sürdüren Baroud, her gün sosyal medya hesabında “Hâlâ yaşıyorum” notuyla eserlerini paylaşarak hayatta olduğunu takipçilerine aktarmayı sürdürüyor. Festivalin ikinci günü olan Pazar günü, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ve AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, sergiyi gezerek Küratör Samed Karagöz’den eserler hakkında bilgi aldı.

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        TİYATRO, OPERA, SÖYLEŞİ…

        Festival kapsamında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü müzik toplulukları da Adanalılar ile buluşmaya devam ediyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan, doyumsuzluğu ve tüketim kültürünü seyirciyle yüzleştiren tiyatro oyunu “Lysistrata” 01 Burda PGM’de sanatseverlerle buluştu. Köstence Adası’nda dalyancılık yaparak hayatlarını kazanan adalılarla, yunus yağı ticareti yapan ve daha çok para kazanmak isteyen adanın ileri gelenleri arasında yaşanan mücadeleyi anlatan Ankara Devlet Tiyatrosu’nun oyunu “Deli İbrahim Divanı” ise Adana Devlet Tiyatrosu DT Sahnesi’ndeydi. Yetkin Dikinciler’in anlatımı, Elif Akkuş İnal’ın sunumu ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu eşliğinde gerçekleşen “Şairlerden Şarkılar” konseri sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Eray İnal yönetiminde, edebiyatın en güzel dizeleri müziğe dönüştü.Adana İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen “Yazar Odası” interaktif etkinliğinde Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Muzaffer İzgü gibi edebiyat tarihinde iz bırakan isimler konuşuldu.Adana Müze Kompleksi Meydanı Açık Hava Sahnesi’nde konser veren sanatçı Tuğçe Yılmaz dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

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        ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

        Merkez Park'ta kurulan, içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Festivalin ikinci gününde çocuklar Aşık-Maşuk ve Adnan Abi İle "Cesaretimiz Ayakta" etkinlikleriyle gönüllerince eğlendi.Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen çocuk müzikali “Bremen Mızıkacıları” ise Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı.Adana Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi Bahçesi’nde Nazan Sarıca’nın "Müzede Renkler Var" etkinliği ile çocuklar yaratıcılıklarını geliştirdi.

        SANAT SOKAKTA

        Festival kapsamında 01 Burda AVM ve M1 Adana AVM’de yerleştirilecek piyanolarda genç yetenekler “Sen de Çal” projesi kapsamında yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Çukurova Üniversitesi Turkuaz Cafe ve Millet Bahçesi’nde kurulan Sokak Sahnesi’nde de genç müzisyenler performanslarını seyircilerle buluşturdu.

        ADANA’DAN SEFO GEÇTİ

        Festivalin ikinci günü ise Sefo konseriyle son buldu. Merkez Park’ta Adanalılar ile buluşan ünlü şarkıcı Sefo, yüz bini aşkın Adanalı’ya unutulmaz bir gece yaşattı. Sefo; “Bilmem mi?”, “Bonita”, “Affettim”, “Kördüğüm” gibi sevilen şarkılarını Adanalılarla tek bir ağızdan söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kültür Yolu Festivali
        #adana
        #Sefo

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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