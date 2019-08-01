Önceki gün Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'taki binasına gelip, üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen şahıs '70 milyonluk ikramiye bana çıktı, bilet cebimde' deyince personelde heyecan uyandırdı. Şahsın idareyi dolandırmaya kalkması anlaşılması üzerine binaya polis çağrıldı ve olay adliyeye yansıdı.

CHP Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, yaşanan bu ilginç olayı sosyal medya hesabı Facebook'a taşıdı.

İşte Tanal'ın anlattıklarına göre yaşananlar:

KURUM YETKİLİLERİ VE PERSONEL HEYECANLANMIŞ

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği tam biletin gerçek sahibi henüz ortaya çıkmazken, edindiğim son bilgileri paylaşıyorum.

Salı günü (30 Temmuz 2019) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gelen bir şahıs, üniversite öğrencisi olduğunu belirtip “70 milyon TL’lik büyük ikramiye bana çıktı. Bilet cebimde” demiş.

İBRAZ EDİLEN BİLETİN ARKASI İMZASIZ ÇIKTI

Tabii kurum yetkilileri ve personeli heyecanlanmış. Şahıstan bileti cebinden çıkarması talep edilmiş. Bir yandan da bilet sorgulama cihazı getirilmiş. Şahsın çıkardığı biletin arkasının imzasız olduğu görülmüş. Şahıstan biletin arkasına adını ve soyadını yazarak imza atması talep edilmiş. Şahıs, “İmzaya gerek yok. Siz kontrol edin” cevabını vermiş.

Kurum yetkililerinin ısrarıyla bilet imzalanmış. Cihazla yapılan incelemede şahsın ibraz ettiği biletin, yılbaşı özel çekilişine ait farklı rakamlı tam bir bilet olduğu, büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet olmadığı tespit edilmiş.

BU KEZ DE 'ASIL BİLET' EVDE DEYİNCE...

Şahıs bu sefer ise yanlış bileti getirdiğini, asıl ikramiyeli biletin evde olduğunu söylemiş. Milli Piyango yetkilileri, şahıstan evde muhafaza edildiği belirtilen büyük ikramiye biletinin fotoğrafının Whatsapp’tan gönderilmesini talep etmiş. Yetkililer, biletin aslı gelene kadar hazırlıkları tamamlamak istediklerini dile getirmiş. Şahıs da “Telefon açacağım” diyerek dışarı çıkmış.

POLİSLER TARAFINDAN TUTANAK TUTULDU

Şahıs, Genel Müdür makamına geri geldiğinde yetkililere verdiği bileti geri almadığını öne sürerek, “Biletimi geri verin” şeklinde ortalığı velveleye vermiş. Milli Piyango yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine şahıs cebinden bileti çıkararak bulduğunu söylemiş. Genel Müdürlüğe gelen polisler memurları tarafından tutanak tutulmuş. Şahıs, biletin cebinden çıktığını ve büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet olmadığını itiraf etmek zorunda kalmış.

PHOTOSHOP MARİFETİYLE ÜZERİNDE OYNAMIŞ

Şahsın “Evde kalmış” diyerek görüntüsünü paylaştığı biletin ise seri numarasının gizlenerek photoshop marifetiyle numaralarıyla oynandığı, 70 milyon liranın isabet ettiği tam biletin taklit edildiği tespit edilmiş.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, şahıs hakkında “Yalan beyanda bulunarak İdareyi dolandırmaya çalıştığı, İdareyi gereksiz yere meşgul ederek kurum personelini töhmet altında bırakarak iftira suçunu işlediği” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesi aşağıdadır.