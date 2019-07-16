16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aylardır sorduğum sorunun yanıtını bugün hep birlikte aldık.
Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesini kazanan “Talihli!” sonunda ortaya çıktı.
Ortaya çıktı dediysem yanlış anlamayın kim olduğunu bilmiyoruz.
Sadece Milli Piyango İdaresi’ni arayıp, “Bana çıktı. Bilet bende. Gelip alacağım inşallah” demiş.
Verilen bilgiye göre Almanya’da yaşayan ya da çalışan bir yurttaşımızmış.
Aldığı bileti Türkiye’deki evinde bırakmış. Şimdi cenaze için geldiğinde bulmuş.
Kontrol edince büyük ikramiyeyi kazanan bilet olduğunu görmüş ve hemen Milli Piyango’yu aramış.
Güzel hikaye.
İster inan, ister inanma.
Elimizde daha iyi ve daha inandırıcı bir hikaye olmadığına göre bu hikayeye inanmak zorundayız.
7 ay 15 günlük gecikmeyle ortaya çıkan talihlinin, aslında biraz talihsiz olduğunu söylemek mümkün.
Çünkü bir yandan çok büyük bir para kazandı ama aynı zamanda çok büyük para da kaybetti.
Basit hesaplarla anlatayım.
Kimliği meçhul talihlimiz eğer 2 Ocak günü gidip Milli Piyango’dan parasını tahsil etseydi, eline “kemiksiz” 70 milyon TL geçecekti.
“Almanya’ya gidiyorum. Bana avro lazım” diyerek 70 milyon TL’yi o günkü kurdan Avro’ya çevirseydi yılbaşı kuru olan 6.12’den eline 11 milyon 438 bin avro geçecekti.
Bugün aynı 70 milyon TL ile avro almaya kalkarsa alabileceği 10 milyon 800 bin avro.
Yani yaklaşık 650 bin avro zararı var.
Yok eğer “Memleketin parası memlekette kalsın” diyerek vadeli bir hesapla bankaya yatırsaydı yıllık yüzde 20 oranında faiz alacaktı.
6 aylık faiz geliri 7 milyon 57 bin TL olacaktı.
Bundan yüzde 12 stopaj yani 846 bin TL kesilecekti.
Eline kalan net getiri 6 milyon 210 bin TL olacaktı.
Yani şu anda parası tam tamına 76 milyon 210 bin TL’ye ulaşacaktı.
Hesabı 7 ay üzerinden yaparsanız buna 1 milyon TL daha ekleyebilirsiniz.
Yani kayıp 7 milyon TL civarında.
Bu vatandaş o zaman bankaya yatırdığı parayı bugün çekip Avro’ya çevirecek olsaydı bu kez eline 11 milyon 937 bin avro olacaktı.
Yani Avro olarak da zararı 1 milyon 137 bin avro.
Evde bırakılan biletin verdiği zarar bu kadar.
Bu talihli acaba talihli mi, yoksa talihsiz mi!
Siz karar verin.
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