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Haberler Döviz Büyük hareket sonrası dolar ve Euro'da son durum

Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar geçen cuma kapanışın ardından 17.36'dan 16.50 liranın altına kadar gerilemiş, ardından yeniden 16.90 liranın üzerine çıkmıştı. Dolar bu sabah ise 16.11 liraya kadar geriledi. Dolar/TL'nin günlük düşüşü yüzde 4.5'i aştı. Ardından yeniden 16.25 liranın üzerine çıktı

27.06.2022 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
Büyük hareket sonrası dolar ve Euro'da son durum
HABERTURK.COM

Dolar geçen cuma piyasa kapanışının ardından sert bir düşüşle 17.36 liradan önce 16.49 liraya kadar geriledi. Ardından gece saatlerinde yeniden 16.90 liranın üzerine çıktı.

Dolar yeni haftaya da sert bir düşüşle başladı. Sabah saatlerinde dolar/TL 16.11'e kadar geriledi. Günlük düşüş yüzde 4.5'i aştı. Ardından yeniden 16.25 liranın üzerine çıktı.

Dolarda cuma günü yaşanan hareket hareket BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni düzenlemesinin açıklanmasıyla benzer saatlerde başladı. BDDK, ticari TL cinsi kredi kullanılabilmesi için şirketlerin döviz varlıklarını 15 milyon TL'nin üzerine çıkarmama şartı getirdi.

Halihazırda nakdi döviz varlığı 15 milyon TL üzeri olan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

BDDK'nın bu kararı bir sıkılaşma adımı olarak kabul edildi. Analistler bunun yanında cuma kapanış sonrası olağandışı yükseklikte işlem hacimleri görüldüğünü ve bunun bir sermaye girişine işaret edebileceğini belirtti.

FED ETKİLİ OLUYOR

Dünyada ise resesyon endişeleri devam etse de ABD'de özellikle sanayi üretim verilerindeki gerileme Fed'in agresif adımlarının törpülenebileceğine dair bir beklenti yarattı. Bu beklenti piyasalarda geçen cumadan itibaren risk iştahında artışa yol açtı. Fed'e yönelik beklentiler küresel piyasalara bu hafta da yön vermeye devam edecek.

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