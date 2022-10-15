FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-1 mağlup eden Brezilya, finalde Sırbistan'ın rakibi oldu. 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bugün oynanacak finalinde Brezilya ve Sırbistan karşılaşacak. Maçın oynanmasına kısa bir süre kalması sebebiyle "Brezilya Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu araması sıklaştı. İşte Brezilya Sırbistan final maçı hakkında bilgiler...