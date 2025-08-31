Habertürk
        Büyük bir coşkuyla kutlandı

        Büyük bir coşkuyla kutlandı

        30 Ağustos Zafer Bayramı, Bursa'da Göksel'in verdiği konserde on binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 12:17 Güncelleme: 31.08.2025 - 12:17
        Büyük bir coşkuyla kutlandı
        30 Ağustos Zafer Bayramı, Bursa’da on binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Göksel, unutulmaz bir konsere imza attı.

        Sanatçı, 'Depresyondayım', 'Uzaktan', 'Bi Seni Konuşurum' ve 'Yalnız Kuş' gibi hit şarkılarının yanı sıra son dönemde büyük beğeni toplayan yeni single’ı 'Olmaz mı'yı da seslendirdi.

        Konser boyunca hayranlarına “Bursa’nın mutlu kuşları” diye seslenen Göksel, repertuarına eklediği 'Onuncu Yıl Marşı' ile binlerce Bursalıyla hep bir ağızdan söylediği anlarda ise duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı.

        Göksel, sahnede yaptığı konuşmada yeni albüm müjdesini de sevenleriyle paylaşarak büyük alkış aldı.

        #GÖKSEL

        Habertürk Anasayfa