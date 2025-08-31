30 Ağustos Zafer Bayramı, Bursa’da on binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Göksel, unutulmaz bir konsere imza attı.

Sanatçı, 'Depresyondayım', 'Uzaktan', 'Bi Seni Konuşurum' ve 'Yalnız Kuş' gibi hit şarkılarının yanı sıra son dönemde büyük beğeni toplayan yeni single’ı 'Olmaz mı'yı da seslendirdi.

REKLAM advertisement1

Konser boyunca hayranlarına “Bursa’nın mutlu kuşları” diye seslenen Göksel, repertuarına eklediği 'Onuncu Yıl Marşı' ile binlerce Bursalıyla hep bir ağızdan söylediği anlarda ise duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı.

Göksel, sahnede yaptığı konuşmada yeni albüm müjdesini de sevenleriyle paylaşarak büyük alkış aldı.