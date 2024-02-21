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        Haberler Gündem 3. Sayfa BÜYÜK ACI | Aksaray'da takla atan cipteki Eliz'in Disneyland hayali yarım kaldı! - Son dakika haberler

        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!

        Aksaray'da, takla atan cipteki 4 yaşındaki Eliz Karaköse hayatını kaybetti; annesi, babası ve 1 yakınları yaralandı. Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 07:40 Güncelleme: 21.02.2024 - 07:54
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        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
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        Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi.

        CİP KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

        DHA'da yer alan habere göre Aksa Karaköse (35) yönetimindeki cip, kontrolden çıkarak takla attı.

        KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

        Kazada sürücü Karaköse, eşi Emine Aysen Karaköse, kızları Eliz ve kuzen Erdinç Altun (25) yaralandı.

        4 YAŞINDAKİ ELİZ KURTARILAMADI

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan küçük Eliz, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        VOLEYBOL TAKIMININ MASKOTUYDU

        Emine Aysen Karaköse'nin, İmamoğlu Belediyesi Voleybol Takımı'nda oynadığı, kızı Eliz'in de takım maskotu olduğu belirtildi.

        ÖNCE VİZE SONRA DİSNEYLAND HAYALİ

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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