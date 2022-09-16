Bütçeye maliyeti 170 milyar TL

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin bütçeye maliyetinin yaklaşık 170 milyar TL olacağını söyledi. Bakan Kurum, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde, Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk programcısı Esra Toptaş ve gazeteci Şaban Sevinç sordu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Projede maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapıldığını kaydeden Kurum bunun kamudan karşılanacağını kaydetti. Kurum, ''422 milyar TL bu projenin maliyeti var. Bunun yüzde 40'ı yaklaşık 170 milyar TL'sini biz karşılayacağız'' dedi.

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'TOKİ KENDİ YAĞIYLA KAVRULUYOR'

TOKİ'nin kendi özel bütçesinin bulunduğunu hatırlatan Kurum, ''Özel firma 1 milyona yapacak biz 600 bine vatandaşımıza vereceğiz. TOKİ şimdiye kadar kendi yağıyla kavruldu. Emlak Bankası tasfiye oldu, oradan TOKİ'ye araziler aktarıldı. Bu işleri yapabilmek için arsa desteği TOKİ'ye sağlandı. Bir taraftan da kaynağını üretti. Bugüne bütçe dışı faaliyetlerle bunu yürüttük. Bu kampanyada sayın Cumhurbaşkanımız destek olsun diye Hazine ve Maliye Bakanı'na talimat verdiler. Önümüzdeki yıl ve takip eden yılda bütçeye bununla ilgili bir pay konacak'' dedi.

'2 YIL İÇİNDE MÜTEAHHİT İHALEYE GİRECEK'

İhalelerin 2 yıl içerisinde yapılacağını belirten Kurum ''2 yıl içerisinde müteahhit ihaleye girecek, teklifini verecek. En düşük teklifi veren firma işini yapacak, parasını alacak. Altyapı, otopark, yeşil alan, ısı yalıtım, sıfır atığa duyarlı olacak yaptığımız. Yaşayanlara bir sorun. Kapılarımızdan tutun da asansörüne bakın'' ifadesini kullandı.