Bütçeye maliyeti 170 milyar TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin bütçeye maliyetinin yaklaşık 170 milyar TL olacağını söyledi. Bakan Kurum, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde, Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk programcısı Esra Toptaş ve gazeteci Şaban Sevinç sordu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te soruları yanıtladı.
Projede maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapıldığını kaydeden Kurum bunun kamudan karşılanacağını kaydetti. Kurum, ''422 milyar TL bu projenin maliyeti var. Bunun yüzde 40'ı yaklaşık 170 milyar TL'sini biz karşılayacağız'' dedi.
#video#779252 #
'TOKİ KENDİ YAĞIYLA KAVRULUYOR'
TOKİ'nin kendi özel bütçesinin bulunduğunu hatırlatan Kurum, ''Özel firma 1 milyona yapacak biz 600 bine vatandaşımıza vereceğiz. TOKİ şimdiye kadar kendi yağıyla kavruldu. Emlak Bankası tasfiye oldu, oradan TOKİ'ye araziler aktarıldı. Bu işleri yapabilmek için arsa desteği TOKİ'ye sağlandı. Bir taraftan da kaynağını üretti. Bugüne bütçe dışı faaliyetlerle bunu yürüttük. Bu kampanyada sayın Cumhurbaşkanımız destek olsun diye Hazine ve Maliye Bakanı'na talimat verdiler. Önümüzdeki yıl ve takip eden yılda bütçeye bununla ilgili bir pay konacak'' dedi.
'2 YIL İÇİNDE MÜTEAHHİT İHALEYE GİRECEK'
İhalelerin 2 yıl içerisinde yapılacağını belirten Kurum ''2 yıl içerisinde müteahhit ihaleye girecek, teklifini verecek. En düşük teklifi veren firma işini yapacak, parasını alacak. Altyapı, otopark, yeşil alan, ısı yalıtım, sıfır atığa duyarlı olacak yaptığımız. Yaşayanlara bir sorun. Kapılarımızdan tutun da asansörüne bakın'' ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!