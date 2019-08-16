Büşra Ün'den bir madalya daha!

Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden sporcumuz Büşra Ün, ülkemize bir madalya daha kazandırdı. BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda korta çıkan milli sporcu Büşra Ün, teklerde ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'teki turnuvada milli tenisçi Büşra, tekler finalinde İtalyan rakibi Marianna Lauro'ya 2-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci oldu.