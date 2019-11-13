"APTALLIK OLUR"

Büşra’nın müzik kulağı hem şarkı söylemek adına hem teatral olarak çok iyi. Bu yorumculuk demektir. Yakın zamanda Büşra’yla bir şey çıkarırsak şaşırmayın. Neden onunla düet yapmayayım ki? Hatta yapmamak aptallık olur. Anısı yeter her şeyden önce.