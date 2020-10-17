Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Büşra Develi, önceki gün alışveriş turunda görüntülendi. Bir kadın arkadaşıyla beraber mağazaları gezen Develi, 15 dakikalık tur sonrası eli boş çıktı.

Kendisini görüntüleyen muhabirlere selam veren Büşra Develi, "Burada aradığımı bulamadım, başka yerlere bakacağım" açıklamasını yaptı.

Fit görüntüsü ile dikkat çeken oyuncu, "İnanın hiç spor yapmıyorum. Hayatımı normal yaşıyorum" şeklinde konuştu.