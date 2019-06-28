"BENİ CEZBEDEN BİR ŞEY OLMADI"

Oyuncu Hakan Kurtaş ile oturup sohbet eden Develi, "Hakan ile yeni bir tiyatro projemiz var. Zaten Antalya'dan yeni geldim. Bu yaz bir ordayım, bir buradayım. Bu sene televizyon dizisi yapmayacağım. Beni cezbeden bir şey olmadı. Sinema filmi için hazırlanıyorum. Onun çekimleri ağustosa kaldı" ifadelerini kullandı.