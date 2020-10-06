Varol, paylaşımına şu notu düştü:

Burak'ın "Poz ver" deyince ilk hareketi bu oluyor. Bana bakmayın hiç, "Kız çocuğu güzelliği alır" diyorlardı, doğruymuş. Burnum her sabah düzenli olarak şişiyor.

Varol'un fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.