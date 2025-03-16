Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!

Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada final maçları başladı.

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🥈 Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. 🥈



Seninle gurur duyuyoruz. 👏 pic.twitter.com/aBGbWASoRe — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) March 16, 2025

Kilosunda 1 numaralı seri başı olan Buse Naz, finalde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli Pang Chol Mi'yle karşılaştı. Rakibine üç sette de puan olarak yenilen Buse Naz, dünya ikincisi oldu.

İstanbul'da 2022'de düzenlenen şampiyonada da altın madalya alan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kaldı.

Olimpiyatlarda Tokyo 2020'de ve Paris 2024'te gümüş madalya alan Buse Naz, Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş, Avrupa Oyunları'nda ise 2 altın madalya elde etmişti.