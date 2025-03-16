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        Haberler Spor Diğer Boks Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya! - Diğer Haberleri

        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 52 kilo final maçında ringe çıkan Fenerbahçeli milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Kuzey Koreli rakibi Chol Mi Pang'e mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 19:55 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:26
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        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
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        Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada final maçları başladı.

        Kilosunda 1 numaralı seri başı olan Buse Naz, finalde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli Pang Chol Mi'yle karşılaştı. Rakibine üç sette de puan olarak yenilen Buse Naz, dünya ikincisi oldu.

        İstanbul'da 2022'de düzenlenen şampiyonada da altın madalya alan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kaldı.

        Olimpiyatlarda Tokyo 2020'de ve Paris 2024'te gümüş madalya alan Buse Naz, Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş, Avrupa Oyunları'nda ise 2 altın madalya elde etmişti.

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