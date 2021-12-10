Buse Narcı: Özcan Deniz bana şiddet uygulamadı

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Buse Narcı, önceki akşam 'Bayram Şekeri' filminin galasında görüntülendi. Narcı, eski eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile ilgili soruları yanıtladı.

Buse Narcı, "Ben hiçbir zaman Özcan Deniz'den şiddet görmedim, aksine daha önce beraber olduğum erkek arkadaşlarımdan daha iyi davrandı. Sesinin yükseldiğini, bağırdığını, sinirlendiğini bile görmedim. 'Bunu yapan Özcan mı?' dedim. Asla inanmadım. Özcan muhteşem bir insan." dedi.