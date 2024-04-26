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        Haberler Magazin Buse Meral: 'Cadı'da oynarken korktuğum sahneler oldu - Magazin haberleri

        Buse Meral: 'Cadı'da oynarken korktuğum sahneler oldu

        Furkan Andıç ve Buse Meral'in başrollerini paylaştığı 'Cadı' filminin galası gerçekleşti. Meral; "Bu film Osmanlı zamanında geçiyor. Ben normalde korku filmi izlemem ama oynaması keyifliydi. Bazı anlarda da korktuğum sahneler oldu" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 10:21 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:21
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanından esinlenerek, Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğuna oturduğu, Wow Stüdios'un yapımcılığını üstlendiği, Furkan Andıç ve Buse Meral’in başrollerini paylaştığı ‘Cadı’ filminin galası yapıldı.

          Galada filmin müziklerinin canlı olarak çalındığı mini konserin yanı sıra filme özel hazırlanan ve dönemin ruhunu başarıyla yansıtan kostümlerden oluşan bir defile gerçekleşti.

        • 2

          'CADI'NIN KONUSU NEDİR?

          Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde, genç bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki 'Cadı' söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olayların anlatıldığı filmde; Furkan Andıç ve Buse Meral'in yanı sıra; Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Nur Sürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

        • 3

          "FİLMİN YAPIM SÜRECİ ÜÇ YIL ÖNCE BAŞLADI"

          Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu ekibi; "Filmin yapım süreci üç yıl önce başladı. Korkularımızın esiri altında kalmamamızı gerektiren ve bunlarla yüzleşmemiz gerektiğini anlatan bir film. Çok heyecanlıyız. Harika bir ekiple birlikte güzel ve kıymetli bir iş içerisinde yer aldık. izleyicilerimizin de düşüncelerini merak ediyoruz" dediler.

        • 4

          "KORKU FİLMİ İZLEMEM AMA OYNAMASI KEYİFLİYDİ"

          Buse Meral, günlük hayatında korku filmi izlemediğini dile getirerek; "Bu film Osmanlı zamanında geçiyor. Ben normalde korku filmi izlemem ama oynaması keyifliydi. Bazı anlarda da korktuğum sahneler oldu. Sevmem ama oynadım, oynaması güzeldi" diyerek güldü.

        • 5

          Müziklerini ise Ercüment Orkut, Cem Tuncer ile Sabina Khujaeva yaptığı 'Cadı' filmi, bugün gösterime girdi.

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