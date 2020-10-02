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Sunucu ve 2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu, önceki gün 2018 Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Birçok mağazayı dolaşan ikili, alışverişlerini noktaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şahin ve İskenderoğlu, "Oyunculuk tabii ki düşünüyoruz ama önce aldığımız oyunculuk eğitimini tamamlamamız lazım. Daha sonra içimize sinen bir proje olursa, neden olmasın? İkimiz de çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.