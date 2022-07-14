Burun Tıkanıklığı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Burun tıkanıklığı genel olarak kaliteli ve deliksiz uykuyu engelleyen, nefes almayı da zorlaştıran bir etkendir. Peki, burun tıkanıklığı neden olur ve nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Bu soruların cevaplarını öğrendikten sonra artık almanız gereken önlemleri biliyor olacaksınız. İşte detaylar…

Burun Tıkanıklığı Nedir? Neden Olur?

Nefes alıp vermemizi sağlayan burnumuz tıkandığında çok zorlanırız. Burun tıkanıklığı ise burnun bazı sebeplere bağlı olarak görevini tam yerine getirememesidir. Böyle durumlarda hemen önlem alınmalıdır çünkü ilerlediği durumda ciddi sorunlara sebebiyet verebilir.

Peki burun tıkanıklığı neden olur? İşte sebepleri..

Gribal enfeksiyon

Mevsimlerin değişmesi

Burun akıntısı

Saman nezlesi

Alkol

Burun etinin olması

Yüksek tansiyon

Uyku apnesi

Tiroid bozukluğu

Hamilelik

Burna yabancı bir cismin gelmesi

Yüksek tansiyon

Sinüzit

Bu gibi durumlar burun tıkanıklığına sebep olur. Doğru tedaviyi uygulayabilmek için mutlaka bir doktora başvurulması gerekiyor.

Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Eğer doğru teşhisi koyabildiyseniz tedavi etmesi de o kadar rahat olacaktır. Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Şimdi sizlere vereceğimiz öneriler burun tıkanıklığı doğal tedavi yollarından sadece bazılarıdır:

Zeytinyağı kullanın. Burnunuzu bir iki damla kadar zeytinyağı damlatın. Gün içerisinde üç kere yapmanız yeterli olacaktır.

Burnunuzu bir iki damla kadar zeytinyağı damlatın. Gün içerisinde üç kere yapmanız yeterli olacaktır. Zencefil çayı kullanın. Zencefil de burun tıkanıklığına hemen etki eden bir çözümdür. 2 bardak su kaynatın ve içerisine 2 tatlı kaşığı kadar toz zencefil ekleyin. 10 dakika bekletin ve süzün. Bu yaptığınız karışımın bir bardağını içebilirsiniz. Kalanını da burnunuza uygulayın. Bunu da günde iki kere yaparak burun tıkanıklığınızı azaltabilirsiniz.

Zencefil de burun tıkanıklığına hemen etki eden bir çözümdür. 2 bardak su kaynatın ve içerisine 2 tatlı kaşığı kadar toz zencefil ekleyin. 10 dakika bekletin ve süzün. Bu yaptığınız karışımın bir bardağını içebilirsiniz. Kalanını da burnunuza uygulayın. Bunu da günde iki kere yaparak burun tıkanıklığınızı azaltabilirsiniz. Lavanta da burun tıkanıklığına iyi geliyor. Lavanta çiçeği bulun ve yapraklarını ayırın. Kaynar suya ekleyin ve 10 dakika kadar demleyin. Sonrasında bu karışımı süzün ve burnunuza çekin.

Lavanta çiçeği bulun ve yapraklarını ayırın. Kaynar suya ekleyin ve 10 dakika kadar demleyin. Sonrasında bu karışımı süzün ve burnunuza çekin. Son olarak naneden bahsetmek istiyoruz. Gün içerisinde iki kere burnunuza 2 damla nane yağı damlatabilirsiniz.

Bunlara ek olarak almanız gereken bazı önlemlerden de bahsedelim:

Bitki çayları tüketin.

Sigara kullanımından uzak durun.

Tuzlu su yapabilirsiniz. Bu yöntem de oldukça etkilidir.

Bol bol su için.

İşte bu önlemlere dikkat ederseniz ve düzenli uygularsanız evde burun tıkanıklığını çözebilirsiniz. Peki, uzmanlar bu konuda ne söylüyor?

Burun Tıkanıklığına Uzmanlardan Çözüm

Burun tıkanıklığı nasıl geçer İbrahim Saraçoğlu konuyla ilgili çok güzel ve etkili bir kür önerisinde bulunuyor. Çok fazla kişi tarafından denenmiş olan bu kür gerçekten de etkisini gösterecek.

2 bardak suyu bir tencere içerisinde kaynatın.

Daha sonra bu suyun içerisine bir avuç kır papatyası ekleyin ve 3- 4 dakika daha kaynatın.

Ardından kır papatyalarının buharını 5 dakika kadar burnunuzdan soluyun.

10 dakika sonra papatya suyunun olduğu tencereyi tekrar ateşe koyun ve kapağını kapatın.

Tekrar 5 dakika dumanı soluyun.

Bu işlemi üç kere yapın.

Bu kür, boğaz ağrısına, geniz akıntısına, burun tıkanıklığına ve baş ağrısına da oldukça iyi geliyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer düzenli yaparsanız hemen faydasını göreceksiniz.