Eğer sadece burun akıntınız varsa, kısa sürede geçmesi mümkündür ama bununla birlikte ara ara burun tıkanıklığı da yaşıyorsanız bir doktora gitmeniz gerekebilir. Şimdi sizlerle burun akıntısı neden olur ve nasıl geçer? Burun akıntısına ne iyi gelir? Gibi önemli soruların cevaplarını paylaşacağız.
Burun Akıntısı Nedir?
Öncelikle bu durumun ne olduğunu sizlerle paylaşalım. Burun akıntısı nedir? Aşırı burun boşalması olarak adlandırılan ve sıkça yaşanan bir durum olan burun akıntısı, akışkan, sıvı ya da daha yoğun bir mukus şeklinde olabilir. Akıntı burun yoluyla dışarıya atılabildiği gibi geniz yoluyla da içeriye gönderilebilir. Tabi burun akıntısına sebep olan etkene bağlı farklı hastalıklar ve belirtiler de oluşabilir.
Burun akıntılarınız sürekli ya da kısa süreli olabilir. Ama genel olarak burun dokularınızı tahrip ettiyseniz ya da ciddi bir hastalık kaptıysanız, burun akıntınızı geçirmek zaman alacaktır.
Burun Akıntısı Neden Olur?
Burun akıntısına sebep olan çok fazla etken vardır. İşte o etkenlerden bazıları:
- Soğuk algınlığı ya da grip
- Alerji
- Akut sinüzit olarak bilinen sinüs enfeksiyonu
- Aşırı burun spreyi kullanımı
- Hormonal değişiklikler
- Burnunuza yabancı bir cismin kaçması
- Mevsim değişiklikleri
- Mesleki astım
- Hamilelik
- Sigara dumanları
- Yüksek ya da erektil tansiyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
Eğer böyle durumlara maruz kaldıysanız burun akıntısı yaşamanız normaldir. Peki bunu nasıl geçirebilirsiniz… İşte cevabı da bir sonraki başlıkta…
Burun Akıntısı Nasıl Geçer? Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?
Burun akıntısını geçirmek aslında oldukça kolaydır. Kısa süreli ama düzenli birkaç tavsiyeyi uyguladığınızda bu sorundan da kurtulacaksınız. Burun akıntısını önlemek için bunları yapın:
- Çok kuru ya da nemli bölgelerden uzak durmaya çalışın.
- Temizleme işlemi yaparken her seferinde yeni bir mendil kullanın.
- C vitamini tüketin.
- Yeşil sebzeler tüketin.
- Bol bol su içmeniz gerekiyor.
- Yemeklerinize acı pul biber ekleyebilirsiniz. Bu baharat, vücudunuza yayılan mikropları kısa sürede yok edebiliyor.
- Kahvaltılarınızda ballı süt içebilirsiniz ya da balı tek olarak da yiyebilirsiniz.
Burun akıntılarınız hangi sebepten kaynaklanıyor olursa olsun, bunları uyguladığınızda bağışıklığınız artacak ve burun akıntılarınız da giderek yok olacaktır. Peki burun akıntısına serum iyi gelir mi? Hayır, seruma ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü sizlere sunduğumuz tavsiyeleri uyguladığınızda akıntı da duracaktır.
Burun Akıntısı Doğal Tedavi Yöntemleri
Peki evde de uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri neler? Doğal kürlerle burun akıntısı İbrahim Saraçoğlu tarafından da çözüme kavuşturuluyor. Doğal kür tarifi ise şu şekilde:
- 2 bardak suyu tencerede kaynatın.
- Daha sonra içerisine bir avuç kır papatyası ekleyin ve biraz daha kaynatın.
- Ardından kaynayan kır papatyalarının buharını 5 dakika kadar burnunuzdan soluyun.
- 10 dakika ara verdikten sonra tencerenin altını kapatın.
- Tekrar 5 dakika soluma işlemini gerçekleştirin.
- Bu işlemi sinüsleriniz rahatlayana kadar tekrarlayabilirsiniz.
Peki bunun dışında, burun akıntısı doğal tedavi yöntemleri neler?
- Tuzlu su: Genellikle evde çözüm arayanların ilk başvurduğu yöntemdir. Tuzlu su burun içerisindeki tahrişleri yok eder ve akıntıyı azaltır.
- Hardal yağı: Antibiyotik bir etkiye sahip olan hardal yağı da aynı şekilde burun akıntısını durdurmasıyla biliniyor. Burun kanallarını açar ve şikayetlerinizi bitirir.
- Okaliptüs yağı: Temiz bir mendile birkaç damla okaliptüs yağı dökebilirsiniz. Bu mendili de birkaç kez burnunuza temas ettirin.
- Tere kullanımı: Taze tere tüketin. Aynı zamanda burun akıntısı İbrahim Saraçoğlu tarafından da ‘tere ile geçebilir’ şeklinde cevaplanmıştır.
- Sarımsak: Sarımsaklı besin tüketimi burun akıntısını anında durdurur ve sizi rahatlatır.
- Zencefil: Zencefil çayı içebilirsiniz ya da zencefili çiğ olarak tüketebilirsiniz.
- Limonlu su: Gün içerisinde iki ya da üç kere tüketmeniz gerekir. Bol C vitamini barındırmasından dolayı limonun su içerisine atılarak bekletilmesi de işe yarayan çözümlerden birisidir.
- C vitaminli gıdalar: Bu gıdalar vücudunuzun direncini artırır ve mikropların hemen gitmesine yardımcı olur.
- Yeşil sebze tüketimi: Aynı şekilde vücut direncinizi artırır ve metabolizmanızı hızlandırır.
- Bal: Kahvaltıda bal tüketmeniz ya da ballı süt içmeniz size iyi gelecektir.
Bunlara ek olarak burun akıntınız durmazsa mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Burun akıntısına hangi bölüm bakar dediğimizde de cevabı KBB’dir. Şiddetli ya da tekrarlayan sinüzitiniz bulunuyorsa kesinlikle Kulak- Burun- Boğaz Bölümüne görünmelisiniz.
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