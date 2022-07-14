Bebeklerin hava kanalları oldukça dardır ve bu sebeple de burun tıkanıklığını sık sık yaşarlar. Aileler de böyle bir durumda hangi çözümü kullanmaları gerektiğini tam olarak bilemez ve araştırmaya başlarlar. İşte sizler için hazırladığımız yazıda bebeklerde burun akıntısı nasıl geçer ve ne iyi gelir? Bebeklerde burun akıntısı tedavi yöntemleri hangileridir, bunları öğreneceksiniz.
Bebeklerde Burun Akıntısı Nasıl Geçer?
Bebeklerde burun akıntısı yaşanması ciddi bir durum olabilir. Bu sebeple tedaviye başlamadan önce kesinlikle doktoruyla görüşmelisiniz. Bebeklerin burun akıntılarını geçirecek en hızlı çözüm ılık suyla banyo yaptırmaktır. Eğer bebeğinizin burun akıntısı durmuyorsa ve hasta olduğunu görüyorsanız, bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.
Yeni doğan ya da 1 yaş bebeklerde burun akıntısı nasıl geçer?
- Ilık duş aldırın
- Soğuk buhar makinesi kullanabilirsiniz.
- Bebeğin bulunduğu oda sürekli havalandırılmalı.
- Bebeğin başını yukarda tutmalısınız.
- Doktoruyla görüşmelisiniz ve vereceği ilaçları ya da şurupları düzenli olarak kullandırmalısınız.
Bu gibi çözümler bebeklerde burun akıntısını geçirecektir.
Bebeklerde Burun Akıntısına Evde Çözüm Yolları Nelerdir?
Peki bebeklerde burun akıntısına ne iyi gelir? Evde nasıl çözümler üretebilirsiniz? Doktora gitmeden önce eğer bebeğinizin burun akıntısı çok fazla değilse kendiniz de durdurabilirsiniz.
- Bir bardak süte zerdeçal dökün.
- Zerdeçalı keten tohumu ile birlikte öğütün. Sonra kavurun.
- Bir başka yöntem de zencefildir.
- Zencefil çayı ya da zencefili tuzlayarak çiğ olarak verebilirsiniz.
- Hardal yağı kullanabilirsiniz. Ilıtılmış hardal yağını bebeğinizin burnuna iki kez damlatmalısınız.
- Sarımsak da bebeklerde burun akıntısı durdurur.
- 3 diş sarımsağı bir bardak su ile kaynatın ve bebeğinize verin.
Bu yöntemleri evde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Eğer bebeğinizin burun akıntısı hala durmadıysa ve artmaya başladıysa kesinlikle başka bir hastalığın belirtisidir. Bu sebeple de hemen doktoruna götürmeniz gerekiyor.
Bebeklerde Burun Akıntısı Tedavi Yöntemleri
Burun akıntısı uzun süren veya geçirilemeyen bebeklerde uygulanabilecek önemli tedavi yöntemleri bulunuyor. İşte bebeklerde burun akıntısı doğal tedavi yöntemleri arasında en önemlisinin uygulanışını sizlere adım adım anlattık:
- Bir kaba 1 su bardağı ılık su koyun.
- Sonra su dolu bardağa birkaç damla limon suyu ekleyin.
- Bu karışımı bebeğinizin burnuna az miktarda, günde 3 kere uygulayın.
- Eğer düzenli bir şekilde yaparsanız bebeğinizin burun akıntısı duracaktır.
Buna ek olarak, doktora gittiğinizde size burun akıntısının geçmesi için şurup verebilir. Vereceği şurubu da bebeğinize tam zamanında içirmeniz son derece önemli. Çünkü onların henüz gelişmemiş vücutlarında en ufak bir hastalığın bile büyümesi ve ilerlemesi çok mümkün.
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