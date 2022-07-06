Bebeklerde 2 yaş sendromu belirtileri

Bebeklerin büyüme ile birlikte geçirdikleri dönemler farklı sendromlar olarak adlandırılır. Bu sendromlardan biri olan yaş sendromu da anne ve babaların merak ettiği konulardan biridir. Bebekler 2 yaş sendromu içerisinde farklı davranışlar geliştirebilir ve sergileyebilir. Bu yüzden anne ve babaların bu dönem içerisindeki tavırları çocuğun ileriki yaşlardaki gelişimi için de önem arz eder. Peki, 2 yaş sendromu nedir ve anne ve babalar nelere dikkat etmelidir.

2 Yaş Sendromu Nedir?

2 yaş sendromunun belirli bir çerçevesi olsa da her çocukta belirtilerini aynı şekilde göstermez. Bazı bebekler iki yaş sendromu ile birlikte daha hızlı bir değişime girebilir. Bu dönemde öfke nöbetleri ve bireysel davranışlar kendini daha sık gösterir.

Bebeklerde 2 Yaş Sendromu Neden Olur?

2 yaş ile birlikte çocuklar yürümeye, çevresini keşfetmeye başlar. Bu dönemde algıları daha açık olur. Bu da merak duygusunu arttırır. Bu dönemde çevresine olan biten her durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bebekler, istedikleri olmadığı zaman aksi hareketler sergileyebilir. Duygularını kontrol etmeyi ve bastırmayı bilmedikleri 2 yaş sendromunda bebekler sinirlenerek öfke nöbetleri ile kendilerini ifade etmeye çalışır. Anne ve babaya karşı inatlaşmada bu dönemde sıkça görülür.

2 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer?

2 yaş sendromu bebeklerin 18. Ayı ile birlikte başlayarak 36. Aya kadar devam edebilir. Kimi çocuklarda 2 yaşın sonu ile bittiği de görülmektedir.

2 Yaş Sendromu Belirtileri

2 yaş sendromu uzmanlar tarafından ani ruh değişimlerinin olduğu dönem olarak adlandırılır. Bu yüzden bebeklerde ani olarak öfkelenme ve sakinleşme durumları meydana gelir. İşte 2 yaş sendromu belirtileri:

İstediği yerine getirilmeyince çığlık atma, öfkelenme.

Çevresindeki eşyalara zarar verme, parçalama.

Öfke kontrolünü kaybetme.

Anne ve babaya karşı inatlaşma.

Sürekli ağlama, istediklerini ağlayarak kabul ettirmeye çalışma.

Ruh halinde hızlı değişimler.

Çevresindeki diğer çocuklara ya da kendinden büyüklere şiddet gösterme.

Küsme, içine kapanma.

2 Yaş Sendromu Tedavisi

2 yaş sendromunun tedavisi anne ve babalar tarafından merak edilir ve araştırılır. Bu dönemde ilaçlı bir tedavi uygulanması söz konusu olamaz. Bu yüzden anne ve babalar eğer 2 yaş sendromunu ağır geçiriyorsa bebeklerini bir çocuk doktoruna götürmeli ve uzman desteği almalıdır.

2 Yaş Sendromunda Anne ve Baba Nasıl Davranmalı?

2 yaş sendromu, bebeklerin büyümeye başladıkları, hem çevresini hem de kendilerini keşfetmeye başladıkları dönemin başlangıcıdır. Bu yüzden bu dönemle birlikte anne ve babaların da davranışları çocuklar üzerine çok etkilidir. Eğer anne ve baba sendromun getirdiği öfke nöbetleri ve davranışlarına aksi bir şekilde tepki gösterir, kızar ya da sakinleşmesi için olması gerekenden daha yumuşak tavırlar gösterirse çocuklarda bu davranışlar yanlış yönlendirmelere yol açacaktır. Bu yüzden 2 yaş sendromu ile birlikte anne ve babalar uzman desteği almalı, süreç içerisinde çocukları ile vakit geçirmeli, anlayışlı ve sakin tavırlar sergilemeye özen göstermelidir.