22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burun tıkanıklığı çoğunlukla herkesin başına gelebilen bir rahatsızlıktır. Özellikle burundan nefes almayı engellemesi yüzünden çok sıkıntı oluşturabilmektedir. Geceleri uykuda ağız açık uyumak zorunda kalınması kurumaya neden olmaktadır.
Burun tıkanıklığı burnun içerisinde bulunan mukozanın kuruyup sertleşmesi veya zarların iltihaplanması nedeni ile oluşmaktadır. Bu nedenlerin oluşmasına da; soğuk algınlığı, saman nezlesi, grip, alerjiler, nezle ve üst solunum enfeksiyonları neden olmaktadır. Hapşırma, zor nefes alma, burunda mukus fazlalığı ve sinüslerde ağrı olarak ortaya çıkmaktadır.
Burun Tıkanıklığı Nasıl Açılır?
Sıcak bir banyo yapmak; bronşları ve vücudu gevşeterek rahatça nefes almaya etkili olmaktadır. Özellikle banyonun önceden sıcak su akıtılarak çok buhar olması sağlanabilir.
Oturulan mekanı nemlendirmek; için bazı yöntemler kullanılabilir. Bir buhar makinesi yardımıyla ya da bir kapta su kaynatarak içerde tutulabilir. Hatta içerisine okaliptüs yaprağı atmak da iyi gelecektir.
Sıcak su ve mentolle buğu yapmak: Bunun için kaynatılan suyun içerisine vicks damlatarak bir havlu yardımıyla çıkan buhar burundan içeri çekilmelidir. Hem bronşları hem de burnu rahatlatacaktır.
Bol su ve sıvı tüketimi; gün içinde sağlanmalıdır. Özellikle su tüketimi önemlidir. Bunun yanında taze sıkılmış meyve suları ya da bitkisel çaylar tüketilebilir.
Burun açıcı sprey ve ilaçlar: İlaç ve sprey kullanmak için hekime gitmeniz ile size bu antihistaminik ve spreyleri verecektir. Ancak sprey uzun süre kullanılmamalıdır.
Bitkisel yağlar ve merhemler kullanmak; zencefil, okaliptüs, fesleğen, biberiye yağı sıcak suya atılarak havlu ile buharı solunabilir. Vicks de burun etrafına ya da içine sürülerek nefes almayı kolaylaştırır.
Zencefil çay olarak içilir: Zencefil kaynatılarak çayı hazırlanıp içerisine limon sıkarak tüketilebilir. Zencefil soğuk algınlığına da birebirdir.
Baharat tüketilir: Baharatlar özellikle acı pul biber sinüslere etki ederek akışını kolaylaştırır Balgamın atılmasına da fayda sağlar.
Yüksek yastık kullanmak: Uyumak için dik pozisyonda ya da yüksek bir yastıkla yatmak nefes almak açısından iyi gelecektir.
Kuru soğan; özellikle kesilerek 5 dakika koklanırsa sinüsleri açmaya fayda sağlamaktadır.
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