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        Haberler Sağlık Buruli ülserine neden olan et yiyen bakterileri, sivrisinekler insanlara bulaştırıyor

        Buruli ülserine neden olan et yiyen bakterileri, sivrisinekler insanlara bulaştırıyor

        Bilim insanları, Avustralya'da görülen et yiyen bakterinin neden olduğu Buruli ülserinin sivrisinekler tarafından keseli sıçanlardan insanlara bulaştırıldığını ortaya çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:16
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        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
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        ABC News'in haberine göre, Avustralya'daki Victoria Doherty Enstitüsündeki araştırmacılar, Buruli ülserine neden olan et yiyen bakterilerin kaynağını ve yayılma şeklini araştırdı.

        65 BİN SİVRİSİNEK İNCELENDİ

        "Nature Microbiology" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında Melbourne'da 2016 ve 2021 yılları arasında 65 bin sivrisinek incelendi.

        Bilim insanları, sivrisineklerin keseli sıçanlardan taşıdığı bakterilerin genetik yapısının, bölgede Buluri ülserine yakalanan insanlardaki bakterilerle aynı olduğunu tespit etti.

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        "80 YILLIK GİZEM SONA ERİYOR"

        Araştırma ekibinden Profesör Tim Stinear, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizi heyecanlandırıyor çünkü bu hastalığın nasıl yayıldığına dair 80 yıllık bir gizem sona eriyor." dedi.

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        Stinear, Buluri ülserinin yayılmasına dair sivrisineklerden uzun süredir şüphelendiklerini ancak bu tür bakterinin böcek ısırığıyla yayılmasının alışılmadık bir durum olduğunu söyledi.

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        2023'TE 363 VAKA TEYİT EDİLDİ

        Profesör Stinear, Avustralya'da 10 yıl önce yılda 20 ila 30 vaka görüldüğünü ancak geçen yıl Victoria eyaletinde 363 vaka teyit edildiğini kaydetti.

        Araştırmacılar, çalışmanın, insanların sinek ilacı kullanmak ve evlerin etrafındaki suları temizlemek gibi ülsere yol açan et yiyen bakterilere karşı tedbirler almalarına olanak sağlayacağına işaret etti.

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        BURULİ ÜLSERİ NEDİR?

        Buruli ülserine neden olan bakteriler zehir salgılayarak deri hücrelerini, kılcal damarları, deri altındaki yağı yok ediyor. Daha çok kol ve bacaklarda ortaya çıkan hastalık yüzünden zamanla büyüyen yaralar cilt bozukluğuna ve kalıcı sakatlıklara neden olabiliyor. Hastalığın yayılmasında sivrisineklerin etkili olduğuna dair teoriler bulunuyor.

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