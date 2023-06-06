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Buruc Suresi Okunuşu ve Anlamı: Buruc Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Buruc Suresi okunuşu ve anlamı: Buruc Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Buruc Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 22 ayettir. Buruc, burçlar demektir. Sure, burçlarla dolu göğe yemin ederek başlar. Burca takımyıldız ve astrolojik burçlar şeklinde anlamlar verilmiştir. Buruc Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 06.06.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Buruc Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Buruc Suresi, Kur'an'ın 85. suresidir. Sure, 22 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure, ismini ilk ayetinde geçen ve "burçlar" anlamına gelen "el-Büruc" kelimesinden alır.Surenin, Mekke döneminin ortalarında putperestlerin Müslümanlara işkence yapmaya başlamasından sonra indirildiğine inanılmaktadır. Sure, burçlarla dolu göğe yemin ederek başlar. Burca takımyıldız ve astrolojik burçlar şeklinde anlamlar verilmiştir. Buruc Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Buruc Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Buruc Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahîm.

    1.Vessemai zatilbüruci.

    2.Velyevmilmev'udi.

    3.Ve şahidin ve meşhudin.

    4.Kutile ashabül'uhdudi.

    5.En nari zatelvekudi.

    6.İz hüm 'aleyha ku'udün.

    7.Ve hüm 'ala ma yef'alune bilmü'miniyne şühudün.

    8.Ve ma nekamu minhüm illa en yü'minu billahil'aziyzilhamiydi.

    9.Elleziy lehu mülküssemavati vel'ardı vallahü 'ala külli şey'in şehiydün.

    10.İnnelleziyne fetenülmü'miniyne velmü'minati sümme lem yetubu felehüm 'azabü cehenneme ve lehüm 'azabülhariykı.

    11.İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel'enharü zalikelfevzülkebiyrü.

    12.İnne batşe rabbike leşediydün.

    13.İnnehu hüve yübdiü ve yü'ıydü.

    14.Ve hüvelğafurülvedudü.

    15.Zül'arşilmeciydü.

    16.Fa''alün lima yüriydü.

    17.Hel etake hadiysülcünudi.

    18.Fir'avne ve semude.

    19.Belilleziyne keferu fiy tekziybin.

    20.Vallahü min veraihim muhıytun.

    21.Bel hüve kur'anün meciydün.

    22.Fiy levhın mahfuzın.

  • Buruc Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1.Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,

    2.O vaat olunan güne,

    3.Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene,

    4.Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,

    5.O tutuşturulan ateşin adamları,

    6.Onlar onun başında oturmuşlardı.

    7.Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

    8.Onlardan sadece, Aziz ve Hamid Allah'a iman ettikleri için öç alıyorlardı.

    9.O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.

    10.Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.

    11.İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur.

    12.Hiç kuşkusuz, Rabbinin yakalayışı/çarpışı çok şiddetlidir.

    13.İlk yaratan da O'dur, tekrar yaratan da O'dur!

    14.Gafur O'dur, Vedud O!

    15.Arşın sahibidir; Mecîd'dir, şanı yüce olandır!

    16.İstediğini hemen yapandır.

    17.Geldi mi sana orduların haberi?

    18.Yani Firavun ve Semud'un?

    19.Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

    20.Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor.

    21.İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.

    22.Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfuz'dadır.

  • Buruc Suresi Konusu

    Surenin ana konusu kendilerine “ashabü’l-uhdud” (hendek topluluğu) denilen inkarcıların, inançlı insanlara inançları sebebiyle yaptıkları işkenceler ve müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirençtir. Ayrıca inkarcıların ahiretteki kötü akıbetleri ve inananların mutlu sonları, Allah’ın bazı sıfatları hakkında kısa açıklamalar yer almaktadır.

    Buruc Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada seksen beşinci, iniş sırasına göre yirmi yedinci suredir. Şems suresinden sonra, Tin suresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • Buruc Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Bir önceki surede olduğu gibi burada da yeminle söze başlanarak müminleri inançlarından dolayı ateş dolu çukurlara atıp yanmalarını seyreden zalimler kınanmakta ve ahirette hak ettikleri cezaya çarptırılacakları haber verilmektedir.

    Buruc kelimesi “açığa çıkmak, görünmek, saray ve köşk” anlamlarına gelen burcun çoğuludur. Astronomi terimi olarak burç, güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği, belli sembollerle gösterilen on iki takım yıldızından her birini ifade eder. Modern astronominin ışığında “buruc”u “yıldız kümeleri” veya “galaksiler” olarak anlamak mümkündür (ayrıca bk. Hicr 15/16; Furkan 25/61). 2. ayetteki “vaad edilen gün”den maksat, kıyamet günüdür (Taberî, XXX, 82; Kurtubî, XIX, 283).

    “Tanıklık eden ve edilen” diye çevirdiğimiz 3. ayetteki şahid ve meşhud kelimelerini müfessirler farklı anlamlarda yorumlamışlardır. Bunları kısaca şöyle sıralamak mümkündür: a) Şahit Allah, meşhud yaratıklardır; b) Şahit Hz. Muhammed, meşhud onun ümmetidir; c) Şahit Hz. Muhammed’in ümmeti, meşhud diğer ümmetlerdir; d) Şahit peygamberler, meşhud ümmetleridir; e) Şahit koruyucu melekler, meşhud insanlardır; f) Şahit bütün insanlar, meşhud kıyamet günüdür; g) Şahit Allah ve melekler, meşhud da Allah’ın birliği ilkesidir. Bunlardan başka yıldızların, Hacerülesved’in, arefe, cuma ve pazartesi günlerinin şahit ve meşhud olduğu yolunda görüş ileri sürenler de vardır (bk. Kurtubî, XIX, 283-285; Ateş, X, 392-394). Bir önceki ayette kıyamet gününün geçtiği dikkate alındığında “şahit” ile insanların amellerini görüp bilen ve sonunda karşılığını verecek olan Allah Teala’nın, meşhud ile Allah’ın durumlarını görüp bildiği ve buna bağlı olarak ahirette sorgu ve yargıdan geçireceği insanlar ile onların işlerinin kastedildiği düşünülebilir.

    Surede sözü edilen “ashabü’l-uhdud”, İslamiyet’ten önceki bir devirde inançlı insanları dinlerinden döndürmek için ateş dolu hendeklere atarak işkence eden kimseleri ifade eder. Ayetlerde semaya, kıyamet gününe, tanıklık edene ve edilene yeminle bu işkencecilerin lanetlendiği bildirilmektedir. Uhdud “uzun ve derin hendek” demektir. Kendilerinden ashabü’l-uhdud diye söz edilen kimselerle onların işkence ettiği müminler ve bu olayın geçtiği zaman ve bölge hakkında Kur’an-ı Kerîm bilgi vermemiştir. Tefsirlerde bunların kimlikleri hakkında çok değişik ve bazen birbiriyle çelişen açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalar arasında Necran Hristiyanlarının Yemen Kralı Zunüvas tarafından idam edilmeleri yahut bir Zerdüşt kralının, erkek kardeş ile kız kardeşin evlenmelerine Allah’ın müsaade ettiği şeklindeki hükmünü kabul etmeyen tebaasını ateşe atarak cezalandırması gibi güvenilir olmayan menkıbeler de vardır (bk. Taberi, XXX, 85-87; Kurtubî, XIX, 287-294). Bu ifadeyi belli bir olaya bağlamak yerine, tarihte çokça kullanılan ateşle işkence yöntemine atıfla genel manada işkence ve işkenceciler şeklinde yorumlayanlar da olmuştur (Esed, III, 1253). 10. ayet de bu anlamı desteklemektedir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Buruc suresinin indiği dönemde de Mekkeli müşrikler müminlere, özellikle fakirlere ve kimsesizlere acımasızca işkence ediyorlardı. Nitekim “...işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir” mealindeki 10. ayette Kur’an’ın geldiği toplumda da işkence uygulamasının bulunduğuna, böyle zulümleri Mekke müşriklerinin de yaptıklarına işaret edilmiştir (bk. Muhammed Eroğlu, “Ashabü’l-uhdud”, DİA, III, 471).

  • Buruc Suresi Kaç Ayet?

    Buruc Suresi 22 ayetten oluşmaktadır.

    Buruc Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    Buruc Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 589. Sayfada başlayıp 590. Sayfada biter ve 30. Cüzde yer alır.

    Buruc Ne Demek?

    Buruc kelimesi “burçlar” anlamına gelmektedir. 

  • Buruc Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Buruc suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Buruc suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Buruc Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    Buruc suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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