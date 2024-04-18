Bursluluk sınavı yerleri giriş belgesi nasıl alınır? 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile gerçekleştirilecek. ınavı giriş belgesi araştırması gündemdeki yerini aldı. Bursluluk sınavı yerleri meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda gözler "İOKBS ne zaman, bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı başvuruları 1 Mart itibarıyla sona erdi. Nisan ayında düzenlenecek sınava artık günler kalmasıyla bursluluk sınav giriş belgesi ve sınav tarihi araştırmaları hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...
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2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İOKBS bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde pazar günü gerçekleştirilecek.
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MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."
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iOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
Bursluluk sınavı giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Adaylar sınav yerlerini e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak