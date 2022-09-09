Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 4 Eylül Pazar günü yapılmıştı. Şimdi, öğrenciler "Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk Sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?" diye araştırmalara başladı. İşte, 4 Eylül Bursluluk Sınavı sonuçları ve cevap anahtarı...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde, bakanlığın kendi web sitesi üzerinden ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI 4 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde, saat 10.00’da düzenlendi. 120 dakika süren sınav 12.00'da sona erdi.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

İOKBS Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarı "odsgm.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklandı.

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