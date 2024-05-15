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        Haberler Kısayol Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih: 2024 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan tarihinde uygulandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla tamamlanan bursluluk sınavında gözler İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:55
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        • 1

          Bursluluk sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. İOKBS bursluluk sınavı, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar düzeyinde uygulanmaktadır. Nisan ayında tamamlanan sınavın ardından bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        • 3

          İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak. İşte 2024 bursluluk sınav sonuç ekranı;

          BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

          Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

        • 5

          Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz

        • 6

          SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

          Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

          a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

          b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

          c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

          ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

          d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

          e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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